Economía
Banco Central
CAMBIOS EN EL PROGRAMA ECONÓMICO

Bausili tras los anuncios: "No debiera sorprendernos que el Banco Central esté comprando en el mercado de cambios"

El presidente del Banco Central explica las nuevas medidas anunciadas por la autoridad monetaria respecto al ajuste de la banda cambiaria en relación a la inflación y la acumulación de reservas.

Bausili tras los anuncios: No debiera sorprendernos que el Banco Central esté comprando en el mercado de cambios

El titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, afirmó hoy que la autoridad monetaria "va a estar, en principio, participando del mercado de cambios" a partir de enero para acumular reservas y respaldó que la modificación del sistema de flotación de acuerdo a la inflación le otorgará "flexibilidad a las bandas".

El Gobierno le giró 800 millones de dólares al FMI para pagar interesés de deuda. (Foto: archivo).

"El Banco Central va a estar en principio participando del mercado de cambios. La mayoría de los días no debiéramos sorprendernos que el BCRA esté comprando en el mercado de cambios. La idea es participar en un volumen que no afecte el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado de cambios. Por eso hablamos del 5% del volumen diario", precisó Bausili en una rueda de prensa que encabezó para dar a conocer los nuevos cambios.

Sobre la acumulación de reservas, explicó que "se está haciendo en respuesta a un aumento de la demanda de dinero y la forma de abastecer esos pesos es comprando dólares y acumulando reservas por parte del Banco Central".

También señaló que con anterioridad el Tesoro no logró acumular dólares porque se le "presentaban vencimiento de deuda" que Argentina tenía asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Respecto al esquema de bandas cambiarias, expresó: "Confirmamos que es el mejor régimen para las circunstancias de la economía de Argentina actual" y en cuanto al anuncio que introducirá cambios para establecer el techo y el piso de las bandas a partir de enero de acuerdo a la medición de la inflación del mes anterior, señaló: "Que las bandas se ajusten con la inflación, le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante".

Además, prometió que en el 2026 Argentina dará comienzo a una "fase que va a estar caracterizada por el crecimiento económico y la remonetización de la economía". Sobre el proceso de remonetización, indicó que "es el que va a busca reabastecer esa demanda de pesos".

En cuanto al posible impacto de la actualización de la banda cambiaria por el índice de precios al consumidor y una eventual subida de la inflación, explicó que" la inflación tiene que ver con un exceso de oferta". "Vamos a vivir un proceso en el que la demanda de dinero aumenta y la oferta de dinero aumenta a través de la compra de reservas pero con un ritmo menor, que es consistente con la disminución de la inflación en el tiempo", agregó.

Bausili también se refirió al diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la fijación de las nuevas políticas económicas: "Es algo que trabajamos con el Fondo, que compartimos con el Fondo, es una fase que esta originada en nosotros".

"Como todo el programa económico somos lo que los definimos y el Fondo nos va ayudándonos a medida que vamos implementando las distintas etapas del programa", destacó. También agradeció el mensaje que la vocera del FMI realizó en redes sociales en apoyo a las medidas: "Es muestra que esto se hace en coordinación con ellos. Tenemos una relación de trabajo muy fluida y en la cual compartimos un montón de visiones".

Sobre la publicación trimestral que volverá a publicar el BCRA nuevamente en diciembre, sostuvo que ese decisión se tomó para "aportar transparencia a estos procesos, compartir con los agentes de la economía cómo vive el Banco Central estos procesos". "Nos estamos moviendo hacia una combinación de mayor transparencia y de compartir los procesos. Para que los agentes se pueden anticipar hacia dónde va la política monetaria", abundó.

