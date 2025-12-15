El FMI celebró las medidas del Banco Central para "fortalecer el marco monetario y cambiario"

La vocera del FMI, Julie Kozack, celebró hoy las medidas anunciadas por el Banco Central para "fortalecer el marco monetario y cambiario" y "reconstruir los colchones de reservas".
"Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento", publicó la portavoz del FMI luego de que el Banco Central anunciara que ajustara la banda cambiaria en relación con la inflación y un programa para acumular entre USD 10 mil millones hasta USD 17 mil millones.
Kozack remarcó: "Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas".
Noticia en desarrollo...