Economía
FMI
Banco Central
APOYO DEL ORGANISMO

El FMI celebró las medidas del Banco Central para "fortalecer el marco monetario y cambiario"

La vocera del organismo, Julie Kozack, respaldó los cambios anunciados por el BCRA en el régimen cambiario y el programa para acumular hasta USD 17.000 millones.

La vocera del FMI, Julie Kozack, celebró hoy las medidas anunciadas por el Banco Central para "fortalecer el marco monetario y cambiario" y "reconstruir los colchones de reservas".

"Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento", publicó la portavoz del FMI luego de que el Banco Central anunciara que ajustara la banda cambiaria en relación con la inflación y un programa para acumular entre USD 10 mil millones hasta USD 17 mil millones.

Kozack remarcó: "Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas".

Noticia en desarrollo...

