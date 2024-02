La cantante catalana de jazz Andrea Motis se presentará por primera vez en Buenos Aires

Motis es una trompetista, saxofonista y cantante de jazz española. En su primera visita a la Argentina presentará, acompañada por un grupo de músicos internacionales y Orquesta de Cámara, su disco "Febrero", homenaje íntimo a Chile y a una época, el verano en América del Sur. Allí grabó el disco junto con la Camerata Papageno dirigida por el guitarrista argentino-chileno Federico Dannemann. En el repertorio, clásicos latinoamericanos como "Perfidia", "Noche de Ronda", "Garota de Ipanema", versiones de Inti-Illimani y dos estándares de jazz con arreglos de Dannemann cantados por Motis: "The Man I Love" y "Someone To Watch Over Me".

Nacida en 1955, a los once años se integró a la Sant Andreu Jazz Band, y a los catorce grabó su primer disco de standards "Joan Chamorro presenta Andrea Motis" al que siguió, en 2012, "Feeling Good". Tras la repercusión de sus primeros álbumes llegó su primer lanzamiento mundial, "Emotional Dance" (2017) y, posteriormente, "Do outro lado do azul" (2019).

A lo largo de su carrera colaboró con artistas legendarios como Quincy Jones, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gil Goldstein, la WDR Big Band, Scott Hamilton y el chelista Yo-Yo Ma.

Las entradas se encuentran a la venta en https://www.passline.com/eventos/andrea-motis-por-primera-vez-en-buenos-aires-243538.