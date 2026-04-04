Evangelina Anderson contó detalles sobre su relación con Ian Lucas y lanzó una dura frase: "No me..."

Al profundizar sobre la naturaleza del vínculo, Anderson fue tajante y dejó la frase más resonante: “No me enamoré, ni él tampoco. Ojala yo pudiera enamorar a la gente tan fácil”.

Además, intentó explicar qué motivó al joven a hacer pública la historia: “¿Por qué cuenta todo él? Porque se siente boludeado”. Y enseguida se defendió de las versiones en su contra: “¿Cuando lo boludee?”.

Lejos de esquivar la polémica, también expresó su malestar por las críticas recibidas: “Me matan y me acusan de ser la peor. Tenés algo con alguien, que no sé cómo llamarlo. ¿Si tenes hijos salis a decir a contarlo en la tv?”, lanzó.

Sobre el cierre, la modelo reflexionó sobre el impacto personal que le dejó la situación: “Cuando ves que esa persona no es como pensabas, empezás a dudar de cómo percibir a las personas”.

Y concluyó con una definición sobre su estado emocional tras la ruptura: “No me tocó mi autoestima, pero sí pasé por muchas emociones”.

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Cuál fue el tatuaje que se hizo Ian Lucas que reavivó su vínculo con Evangelina Anderson

Tras cerrar su etapa en MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas atraviesa días de transición, enfocado en definir sus próximos pasos laborales mientras mantiene un vínculo activo con sus seguidores en redes sociales.

En ese contexto, el influencer decidió hacer una pausa para dejar una huella personal en su piel. Pasó por su tatuador de confianza y eligió el hombro derecho como lugar para uno de los diseños más llamativos: un conjunto de angelitos con estética clásica, vinculados a la figura de Cupido. El propio Ian compartió parte del proceso, incluyendo el momento en el que avanzaban con el contorno del segundo dibujo.

Pero no fue el único tattoo que dejó ver. También mostró otro diseño reciente: un ojo, del que no brindó demasiados detalles sobre su significado. La elección no pasó inadvertida en redes, donde varios usuarios establecieron una llamativa coincidencia con Bastian Demichelis, quien meses atrás se había tatuado los ojos de su madre, Evangelina Anderson.

La comparación tomó fuerza por el pasado vínculo entre Ian y la modelo. El influencer había reconocido públicamente que mantuvo un romance con Anderson y que incluso llegó a conocer a sus hijos, quienes lo seguían desde antes de su explosión mediática.

Mientras tanto, Ian continúa capitalizando su popularidad tras el reality y mantiene en vilo a su comunidad, que sigue de cerca cada uno de sus movimientos, tanto en lo profesional como en lo personal.