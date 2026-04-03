Se derrumbó una pared en el estadio Alianza Lima: un hincha muerto

Un banderazo de hinchas de Alianza Lima terminó en tragedia cuando una pared colapsó en las inmediaciones del estadio y provocó la muerte de una persona, además de dejar al menos 65 heridos, según informaron autoridades sanitarias.
Una pared colapsó durante un banderazo previo al clásico ante Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva. El hecho dejó un fallecido y al menos 65 heridos, mientras las autoridades investigan las causas del derrumbe
Un banderazo de hinchas de Alianza Lima terminó en tragedia cuando una pared colapsó en las inmediaciones del estadio y provocó la muerte de una persona, además de dejar al menos 65 heridos, según informaron autoridades sanitarias.
El hecho ocurrió mientras los simpatizantes se concentraban en el Estadio Alejandro Villanueva para alentar al equipo antes del clásico frente a Universitario. En medio de los cánticos, una estructura cedió y generó momentos de pánico entre los asistentes.
De acuerdo con los primeros reportes, varias personas quedaron atrapadas bajo el muro derrumbado y sufrieron asfixia, lo que obligó a un rápido operativo de rescate. Dotaciones de bomberos y ambulancias acudieron al lugar para asistir a los afectados.
El Ministerio de Salud de Perú detalló en un comunicado que se activó el despliegue del Servicio de Atención Móvil de Urgencia con ocho unidades de emergencia, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. En un informe preliminar, el organismo indicó que decenas de personas fueron evaluadas y que algunas debieron ser trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó la gravedad de la situación y señaló que el objetivo era "garantizar la atención médica de todos los heridos". También ratificó que el incidente dejó una víctima fatal.
Por su parte, el brigadier Marco Pajuelo indicó que hasta el momento no se detectaron daños estructurales dentro del estadio y que se realizará una inspección integral para determinar qué provocó el colapso.
Desde Alianza Lima emitieron un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento y aclararon que, según la información inicial, el hecho no estaría vinculado a fallas estructurales del recinto.