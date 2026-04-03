Se derrumbó una pared en el estadio Alianza Lima: un hincha muerto

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó la gravedad de la situación y señaló que el objetivo era "garantizar la atención médica de todos los heridos". También ratificó que el incidente dejó una víctima fatal.

Por su parte, el brigadier Marco Pajuelo indicó que hasta el momento no se detectaron daños estructurales dentro del estadio y que se realizará una inspección integral para determinar qué provocó el colapso.

Desde Alianza Lima emitieron un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento y aclararon que, según la información inicial, el hecho no estaría vinculado a fallas estructurales del recinto.