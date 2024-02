Maná en el Movistar Arena: el sueño cumplido de volver mejores

El grupo mexicano regaló a los seguidores que colmaron el estadio una sucesión de celebrados hits, puestos en escena por una formación que hizo un alarde de destreza y solvencia para moverse dentro de una paleta estilística que presta matices a su pop latino con líricas que recicla temáticas características de la canción romántica.

Precisamente, el pulso rockero que le insuflan el genial Alex González desde la batería y Sergio Vallín en la guitarra, con el sólido y elastizado bajo de Juan Calleros, permite que las composiciones puedan caminar sin temor a caer en clichés por el sendero del pop romántico.

Para ampliar el abanico sonoro, la banda contó con el respaldo de Héctor Quintana en percusión, Juan Carlos Toribio en teclados y Fernando "Psycho" Vallín en guitarras.

Solo bastó con superar alguna mínima zozobra en el arranque con "Manda una señal" para que ya en "De pie a cabezas", el segundo tema de la noche, el cuarteto comenzara a revelarse como una gran banda, capaz de dotar de indudable fuerza a los temas más lastimeros y de pasar sin complejos de la balada power al reggae, el pop o el ska, por citar algunos estilos.

Tal vez Fher haya sido quien cayó en determinados pasajes en alguna desprolijidad a la hora de las interpretaciones, pero sorteó sin sobresaltos esas incidencias con su buen manejo escénico para conectar con la audiencia. Claro que la estelaridad absoluta del cantante entró en pugna cuando llegan los turnos de los solos de guitarra o de las destrezas desde la batería.

Sobre ese confiable andamiaje, el repertorio elegido para esta gira titulada "México Lindo y Querido" no dejó afuera ningún clásico de la banda, lo que garantizó la total devoción de un público que, acaso por la espera de ocho años, estaba por demás predispuesto a participar de una fiesta.

Así lo demostró especialmente en el pasaje hacia la mitad del show en el que se hilvanaron "Se me olvidó otra vez", cover de Juan Gabriel que Maná ha sabido hacer propio; Oye mi amor" y "Get Up, Stand Up", otra versión, en este caso de Bob Marley.

Para colmo, el frontman se encargó de perfumar los oídos de los fans locales con permanentes referencias forzadas en las letras a nuestro país, tardías felicitaciones por el Mundial de Fútbol ganado en 2022 o evocaciones a Messi y Maradona, entre otros gestos.

Pero fue precisamente todo ese combo el que hizo que Maná mostrara su mejor cara en este regreso a la Argentina.

"¡Qué emoción estar de vuelta en estas hermosas tierras después de tantos años! ¡Dios mío! Ocho años de no vernos; nos parecieron siglos. Es que se nos fue escurriendo el tiempo entre los dedos y no sé por qué pasaron tantos años de no venir a un país que amamos tanto y con el que hemos hecho tan buena conexión en todos estos años", lanzó Fher, luego del mencionado arranque con "Manda una señal" y "De pie a cabezas". "Prometemos estar viniendo más seguido", completó.

Tras esa primera interlocución, Sergio Vallín se puso la ropa nada menos que de Carlos Santana para "Corazón espinado", el primer gran hit de la velada; momento a partir del cual el hombre encargado de las seis cuerdas comenzó a hacer notar su presencia.

"Ángel de amor" y "Labios compartidos" mantuvieron la energía alta, al igual que "¿Donde jugarán los niños?" con su alegato ecologista y un realista elefante inflable como escenografía; "Vivir sin aire", "Bendita tu luz" y "Mariposa traicionera", a pesar de tratarse de reposadas baladas.

Le siguió el aludido bloque promediando el show que reunió a Juan Gabriel con Bob Marley, al que cerró un solo de batería de Alex González en el que apareció como un émulo de Keith Moon en estilo y corporalidad.

Acto seguido, el foco de atención cambió hacia un escenario alternativo montado en la otra punta del estadio, desde donde Fher y Sergio hicieron una versión acústica de "El rey", y luego se sumaron Alex y Juan Calleros para "Te lloré un río", "Huele a tristeza" y "Eres mi religión", momento en que hicieron subir a una fan para dedicar especialmente la interpretación.

De regreso al escenario principal, el baterista asumió la voz principal y extendió su protagonismo en "Me vale", hasta que sobre el final, un solo de guitarra plagado de yeites rockeros hizo posar todos los sentidos en Sergio Vallín.

Para el cierre quedaron tres infaltables: "En el muelle de San Blas"; "Clavado en un bar", que se extendió por varios minutos por los juegos planteados con el público; y "Rayando el sol".

Así como "Could You Be Loved", en la voz de Bob Marley, anunció desde los parlantes del estadio que el show estaba a punto de iniciarse, "Angry", el más reciente corte de difusión de Los Rolling Stones, indicó que el telón se había bajado.

Maná, que puso en marcha el tramo sudamericano de la gira el pasado 16 de febrero en Asunción, Paraguay, volverá a actuar en el Movistar Arena los próximos jueves 22 y sábado 24, y el 3 y 5 de marzo.

En el medio, el cuarteto mexicano estará en las ciudades de Viña del Mar y Santiago de Chile, y luego continuará viaje durante todo abril por Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador y Guatemala.

En tanto, en la Argentina, sus seguidores quedarán expectantes que el grupo cumpla con la promesa realizada por Fher y no pasen ocho años hasta que puedan volver a verlo por aquí.