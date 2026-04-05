Histórico: Mariano Navone fue campeón en Bucarest y logró su primer título ATP

En el tramo final del partido, cuando el desgaste comenzaba a hacerse sentir, Navone logró sostener su intensidad y cerrar el encuentro con autoridad, mostrando una madurez competitiva que le permitió dar el salto definitivo.

Salto en el ranking y presente en alza

Con este triunfo, el tenista nacido en 9 de Julio alcanzará el puesto 42 del ranking ATP, consolidándose como uno de los mejores argentinos del momento.

Quedará así como el tercer mejor jugador nacional, solo por detrás de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, en un contexto donde el tenis argentino vuelve a ganar protagonismo en el circuito.

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El cambio que impulsó su carrera

El título llega en un momento clave para Navone, que en los últimos meses atravesó una etapa de transformación. Desde febrero trabaja junto a Alberto Mancini, tras finalizar su vínculo con Andrés Dellatorre, en una decisión que marcó un punto de inflexión en su carrera.

El cambio se dio luego de un período irregular: tras haber alcanzado el Top 30 en 2024, el argentino cayó hasta el puesto 99 y enfrentó problemas físicos, especialmente en los pies.

Sin embargo, logró recuperarse y encadenar una serie de buenos resultados que hoy lo vuelven a posicionar en la elite.

Una racha que ilusiona

El título en Bucarest no es un hecho aislado. Navone atraviesa un gran presente, con 10 victorias en sus últimos 11 partidos, una racha que refleja su crecimiento sostenido.

Además, venía de consagrarse en el Challenger de Punta Cana, lo que confirma su buen momento en distintas superficies y niveles del circuito.

Un nuevo campeón argentino en Bucarest

Con esta consagración, Navone se convirtió en el cuarto argentino en ganar el torneo de Bucarest, sumándose a una lista histórica integrada por:

Franco Davin

José Acasuso

Juan Ignacio Chela

De esta manera, no solo consiguió su primer título ATP, sino que también saldó una deuda pendiente en finales, logrando dar el paso que le faltaba en su carrera.

Otros argentinos van por más títulos

La jornada del tenis argentino no termina con Navone. Otros dos jugadores buscarán sumarse a la lista de campeones en distintas partes del mundo.

En el ATP 250 de Houston, Román Andrés Burruchaga tendrá el desafío más importante de su carrera cuando enfrente al estadounidense Tommy Paul, cuarto preclasificado.

Por su parte, en el ATP de Marrakech, Marco Trungelliti protagoniza una historia especial: a sus 36 años, disputará la primera final ATP de su carrera, en un ejemplo de perseverancia y vigencia.

Las finales del día con presencia argentina

ATP de Marrakech

11.00 – Marco Trungelliti vs. Rafael Jódar (ESPN y Disney+)

ATP 250 de Houston

16.30 – Román Andrés Burruchaga vs. Tommy Paul (ESPN y Disney+)