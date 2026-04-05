El fuerte mensaje de Teto Medina en medio de su duro tratamiento contra el cáncer: "Todo es incertidumbre"

Teto Medina explicó cómo vive estos días a la espera de conocer esos resultados que son clave en su estado de salud tras terminar con la quimioterapia: “Falta muy poco para tener esos resultados y trabajo para que a mi cabeza no le gane la ansiedad y empiece a pensar en cosas que todavía no sé si sucederán”, comentó.

El condutor de 63 años cerró agradeciendo las muestras de cariño y mensajes de apoyo de sus seguidores en este diíficil momento que enfrenta: “Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”.

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Teto Medina contó cuándo recibirá los resultados de los estudios médicos

Marcelo Teto Medina comentó en un video en la previa a las Pascuas cuando recibirá los resultados de los últimos estudios médicos sobre la enfermedad que enfrenta y se mostró con fuerza y esperanzado en lo que viene.

"Para los que me preguntaba por el tema de los estudios van a estar el viernes que viene-. Venimos a trabajar a dar una de las charlas a una de las comunidades", indicó el conductor sobre el tratamiento médico que inició tras conocer la enfermedad que padece a fines del año pasado.

Y aclaró cómo vive estos días a la espera de conocer los análisis médicos mientras continúa con sus acctividades diarias: "Contento, feliz, de buen ánimo, pensando siempre en positivo, las cosas van a salir bien. Mientras tanto me mantengo activo que eso es lo importante, también escucho a mi cuerpo cuando estoy mal pero ahora estoy bien", añadió.

"Que tengan una muy felices Pascuas y acordarse: aflojar nunca que se puede", cerró su mensaje Teto Medina lleno de positivismo.