El fuerte mensaje de Teto Medina en medio de su duro tratamiento contra el cáncer: "Todo es incertidumbre"

Marcelo Teto Medina fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis en el hígado en octubre de 2025, enfermedad que hizo pública a principios de 2026, y desde entonces encaró de inmediato el tratamiento médico correspondiente.
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El conductor Teto Medina compartió en las últimas horas un posteo en las redes a la expectativa de los resultados de los últmos últimos estudios médicos que se realizó.
Marcelo Teto Medina fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis en el hígado en octubre de 2025, enfermedad que hizo pública a principios de 2026, y desde entonces encaró de inmediato el tratamiento médico correspondiente.
Desde su cuenta en Instagram, el conductor compartió en las últimas horas un mensaje cargado de emoción e incertidumbre a la espera de conocer los resultados de los últimos estudios que se realizó de la sexta etapa de la quimioterapia que serán vitales para saber cómo se encuentra en la actualidad y los pasos a seguir en su recuperación, mostrándose con mucha fe y siguiendo los pasos que le indican los médicos.
“Hola a todos. Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre. Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis que me van a decir dónde estoy parado con mi cáncer, y cuáles van a ser los pasos a seguir”, comenzó su mensaje Teto Medina este fin de semana.
Y remarcó: “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente. Todo será como debe ser y sea lo que sea, seguir haciendo caso. Los médicos son los que me guían y seguiré en ese camino”.
Teto Medina explicó cómo vive estos días a la espera de conocer esos resultados que son clave en su estado de salud tras terminar con la quimioterapia: “Falta muy poco para tener esos resultados y trabajo para que a mi cabeza no le gane la ansiedad y empiece a pensar en cosas que todavía no sé si sucederán”, comentó.
El condutor de 63 años cerró agradeciendo las muestras de cariño y mensajes de apoyo de sus seguidores en este diíficil momento que enfrenta: “Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”.
Marcelo Teto Medina comentó en un video en la previa a las Pascuas cuando recibirá los resultados de los últimos estudios médicos sobre la enfermedad que enfrenta y se mostró con fuerza y esperanzado en lo que viene.
"Para los que me preguntaba por el tema de los estudios van a estar el viernes que viene-. Venimos a trabajar a dar una de las charlas a una de las comunidades", indicó el conductor sobre el tratamiento médico que inició tras conocer la enfermedad que padece a fines del año pasado.
Y aclaró cómo vive estos días a la espera de conocer los análisis médicos mientras continúa con sus acctividades diarias: "Contento, feliz, de buen ánimo, pensando siempre en positivo, las cosas van a salir bien. Mientras tanto me mantengo activo que eso es lo importante, también escucho a mi cuerpo cuando estoy mal pero ahora estoy bien", añadió.
"Que tengan una muy felices Pascuas y acordarse: aflojar nunca que se puede", cerró su mensaje Teto Medina lleno de positivismo.