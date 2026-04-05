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El fuerte mensaje de Teto Medina en medio de su duro tratamiento contra el cáncer: "Todo es incertidumbre"

El conductor Teto Medina compartió en las últimas horas un posteo en las redes a la expectativa de los resultados de los últmos últimos estudios médicos que se realizó.

5 abr 2026, 12:20
El fuerte mensaje de Teto Medina en medio de su duro tratamiento contra el cáncer: Todo es incertidumbre
El fuerte mensaje de Teto Medina en medio de su duro tratamiento contra el cáncer: Todo es incertidumbre

El fuerte mensaje de Teto Medina en medio de su duro tratamiento contra el cáncer: "Todo es incertidumbre"

Marcelo Teto Medina fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis en el hígado en octubre de 2025, enfermedad que hizo pública a principios de 2026, y desde entonces encaró de inmediato el tratamiento médico correspondiente.

Desde su cuenta en Instagram, el conductor compartió en las últimas horas un mensaje cargado de emoción e incertidumbre a la espera de conocer los resultados de los últimos estudios que se realizó de la sexta etapa de la quimioterapia que serán vitales para saber cómo se encuentra en la actualidad y los pasos a seguir en su recuperación, mostrándose con mucha fe y siguiendo los pasos que le indican los médicos.

“Hola a todos. Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre. Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis que me van a decir dónde estoy parado con mi cáncer, y cuáles van a ser los pasos a seguir”, comenzó su mensaje Teto Medina este fin de semana.

Y remarcó: “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente. Todo será como debe ser y sea lo que sea, seguir haciendo caso. Los médicos son los que me guían y seguiré en ese camino”.

Teto Medina explicó cómo vive estos días a la espera de conocer esos resultados que son clave en su estado de salud tras terminar con la quimioterapia: “Falta muy poco para tener esos resultados y trabajo para que a mi cabeza no le gane la ansiedad y empiece a pensar en cosas que todavía no sé si sucederán”, comentó.

El condutor de 63 años cerró agradeciendo las muestras de cariño y mensajes de apoyo de sus seguidores en este diíficil momento que enfrenta: “Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”.

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Teto Medina contó cuándo recibirá los resultados de los estudios médicos

Marcelo Teto Medina comentó en un video en la previa a las Pascuas cuando recibirá los resultados de los últimos estudios médicos sobre la enfermedad que enfrenta y se mostró con fuerza y esperanzado en lo que viene.

"Para los que me preguntaba por el tema de los estudios van a estar el viernes que viene-. Venimos a trabajar a dar una de las charlas a una de las comunidades", indicó el conductor sobre el tratamiento médico que inició tras conocer la enfermedad que padece a fines del año pasado.

Y aclaró cómo vive estos días a la espera de conocer los análisis médicos mientras continúa con sus acctividades diarias: "Contento, feliz, de buen ánimo, pensando siempre en positivo, las cosas van a salir bien. Mientras tanto me mantengo activo que eso es lo importante, también escucho a mi cuerpo cuando estoy mal pero ahora estoy bien", añadió.

"Que tengan una muy felices Pascuas y acordarse: aflojar nunca que se puede", cerró su mensaje Teto Medina lleno de positivismo.

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