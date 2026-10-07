Milei vuelve a Estados Unidos: nuevo gesto de apoyo a Trump y encuentro con Eduardo Bolsonaro

Ante un grupo de empresarios, inversores y dirigentes políticos vinculados a la comunidad latina e hispanohablante en la capital estadounidense, Milei hablará el miércoles 14 sobre la "ola azul" de gobiernos de derecha que están ganando elecciones en la región.

Los participantes deberán pagar una entrada que de USD 3.000 hasta USD 10.000 para ubicarse cerca del presidente argentino, promocionado como uno de los principales oradores del evento.

La agenda de Milei continuará el jueves 15 con una reunión con empresarios en la Cámara de Comercio Norteamericana, ubicada cerca de la Casa Blanca.

En tanto, la embajada argentina en EE.UU. prepara un encuentro con empresarios y representantes de la comunidad judía en EE.UU. El regreso está previsto para el viernes 16.

La visita a suelo norteamericano se concretará a tan solo tres semanas de su última presentación en Nueva York y a menos de un mes de las próximas elecciones legislativas norteamericanas.

No está prevista una reunión entre Javier Milei y Donald Trump aunque la gala reúne a empresarios, inversores y figuras muy cercanas al ámbito republicano y al trumpismo.

En un contexto fuertemente marcado por la campaña previa a las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que Trump pondrá en juego su actual mayoría parlamentaria, se espera que Milei exprese su apoyo y alineamiento geopolítico a la Casa Blanca. Mientras desde Buenos Aires, el Gobierno argentino se prepara para recibir al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, quien tiene planeada una visita bilateral a la Argentina durante el mismo mes de noviembre.

La gira en España

Unos días más tarde, Milei volverá a partir para otra gira al exterior, que lo llevará a Madrid, España, el 19 de octubre. El vocero presidencial, Adrián Ravier, adelantó en su última conferencia de prensa en Casa Rosada, que Milei participará de eventos para apoyar a referentes de la “libertad” y la derecha expresados en el partido VOX.

España celebrará nuevos comicios luego de que el actual presidente del PSOE, Pedro Sánchez, convocara a elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre para formar un nuevo Gobierno en ese país.