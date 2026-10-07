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Milei vuelve a Estados Unidos: nuevo gesto de apoyo a Trump y encuentro con Eduardo Bolsonaro

El Presidente partirá el martes 13 de octubre y será uno de los principales oradores de una gala en Washington, donde coincidirá con Eduardo Bolsonaro. La visita se dará a menos de un mes de las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre, en las que se renovará parte del Congreso.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei viaja el próximo martes a Estados Unidos para un evento de la derecha norteamericana. (Foto: Archivo.

Javier Milei viaja el próximo martes a Estados Unidos para un evento de la derecha norteamericana. (Foto: Archivo.

El presidente Javier Milei volverá a partir el próximo martes 13 de octubre rumbo a Washington, EE. UU., para participar de un evento organizado por sectores de la derecha norteamericana, en el que coincidirá con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, en otro gesto de apoyo al candidato opositor que enfrentará al presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva en el balotaje del 25 de octubre en ese país.

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Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, el presidente disertará el miércoles 14 como invitado especial en una jornada de gala, llamada “Official Hispanic Heritage Gala”, organizada por referentes republicanos. El encuentro se llevará a cabo en el Andrew W. Mellon Auditorium de la ciudad de Washington.

Allí Milei coincidirá en un encuentro informal con Eduardo Bolsonaro que vive en EE.UU. y está prófugo de la Justicia brasileña, acusado de impulsar un golpe de Estado tras la derrota electoral de su padre, Jair Bolsonaro, en las últimas elecciones presidenciales en las que enfrentó al actual presidente.

El evento es organizado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español, en el marco de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana, y La Derecha Diario, medio del influencer libertario Javier Negre (exsocio del ex asesor presidencial, Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia).

Ante un grupo de empresarios, inversores y dirigentes políticos vinculados a la comunidad latina e hispanohablante en la capital estadounidense, Milei hablará el miércoles 14 sobre la "ola azul" de gobiernos de derecha que están ganando elecciones en la región.

Los participantes deberán pagar una entrada que de USD 3.000 hasta USD 10.000 para ubicarse cerca del presidente argentino, promocionado como uno de los principales oradores del evento.

La agenda de Milei continuará el jueves 15 con una reunión con empresarios en la Cámara de Comercio Norteamericana, ubicada cerca de la Casa Blanca.

En tanto, la embajada argentina en EE.UU. prepara un encuentro con empresarios y representantes de la comunidad judía en EE.UU. El regreso está previsto para el viernes 16.

La visita a suelo norteamericano se concretará a tan solo tres semanas de su última presentación en Nueva York y a menos de un mes de las próximas elecciones legislativas norteamericanas.

No está prevista una reunión entre Javier Milei y Donald Trump aunque la gala reúne a empresarios, inversores y figuras muy cercanas al ámbito republicano y al trumpismo.

En un contexto fuertemente marcado por la campaña previa a las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que Trump pondrá en juego su actual mayoría parlamentaria, se espera que Milei exprese su apoyo y alineamiento geopolítico a la Casa Blanca. Mientras desde Buenos Aires, el Gobierno argentino se prepara para recibir al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, quien tiene planeada una visita bilateral a la Argentina durante el mismo mes de noviembre.

La gira en España

Unos días más tarde, Milei volverá a partir para otra gira al exterior, que lo llevará a Madrid, España, el 19 de octubre. El vocero presidencial, Adrián Ravier, adelantó en su última conferencia de prensa en Casa Rosada, que Milei participará de eventos para apoyar a referentes de la “libertad” y la derecha expresados en el partido VOX.

España celebrará nuevos comicios luego de que el actual presidente del PSOE, Pedro Sánchez, convocara a elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre para formar un nuevo Gobierno en ese país.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei viajará a Estados Unidos el 13 de octubre para un evento de la derecha norteamericana.
  • Participará en la “Official Hispanic Heritage Gala” junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flavio.
  • El evento se da a pocas semanas de las elecciones legislativas en EE.UU. y del balotaje en Brasil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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