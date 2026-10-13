El Vaticano informó que a León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

El Vaticano confirmó que el pontífice regresó a su habitación en el Policlínico Gemelli de Roma. (Foto: Reuters)

El parte médico precisó que los estudios realizados durante el procedimiento ratificaron la sospecha inicial. “El examen confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba de los estudios”, sostuvo el comunicado.

Según el informe, el papa permaneció en el quirófano alrededor de tres horas, aunque la operación propiamente dicha duró cerca de 90 minutos. La intervención concluyó sin complicaciones y el pontífice despertó con normalidad. Luego de un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital.

El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, junto con la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estuvo integrado por el profesor Massimo Antonelli, Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

El Vaticano confirmó el resultado de la operación

La Santa Sede comunicó este martes que la cirugía “ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos”. En el mismo comunicado, informó que el Papa “ha regresado a su habitación” y adelantó que “próximamente se facilitará más información”.

León XIV había ingresado al centro médico romano cerca del mediodía para someterse a la intervención destinada a extirpar el nódulo pulmonar.

El nódulo fue detectado en un control de rutina

El domingo, después del rezo del Ángelus, el pontífice había anunciado que sería operado para extirpar una lesión en uno de sus pulmones. En esa oportunidad, explicó que el nódulo había sido detectado en una fase muy temprana y que estaba bien localizado.

Fuentes del Vaticano señalaron el lunes que el hallazgo se produjo durante una revisión médica de rutina. Además, anticiparon que el período de recuperación posterior a la cirugía sería de aproximadamente una semana.

Qué pasa con las funciones del papa durante una internación

Mientras permanece internado, el Santo Padre puede continuar tomando decisiones y firmando documentos. Sin embargo, durante los períodos de recuperación suele suspender las principales actividades públicas hasta que su estado de salud le permita retomarlas.

En los días previos a su ingreso al hospital, León XIV designó al cardenal filipino Luis Antonio Tagle como nuevo decano del Colegio Cardenalicio. Entre las responsabilidades de ese cargo se encuentra convocar a los cardenales a Roma y organizar un eventual cónclave.

León XIV designó al cardenal filipino Luis Antonio Tagle como nuevo decano del Colegio Cardenalicio. (Foto: Reuters)

Cambios en los compromisos oficiales del Vaticano

León XIV no estará presente en la sesión vespertina de una reunión internacional sobre la familia, organizada con motivo del décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

Además, el miércoles 14 de octubre, la misa prevista en la plaza de San Pedro no será presidida por el pontífice. En su lugar, la ceremonia quedará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle.

El encuentro reúne a representantes de conferencias episcopales de distintos países. También hubo cambios en la presentación del informe final, ya que León XIV solicitó conocer las conclusiones antes de su publicación para poder aportar sus propias reflexiones.

León XIV suspendió las audiencias hasta el 20 de octubre

El pontífice había mantenido su agenda habitual durante el lunes previo a la internación. De acuerdo con el boletín diario de la Santa Sede, realizó siete audiencias durante la mañana y recibió a representantes de la Iglesia y de organizaciones internacionales.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

También mantuvo encuentros con Martin Krebs, nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco; el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi; Alistair Dutton, presidente y secretario general de Cáritas Internacional, respectivamente; el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y Michael Francis Crotty, representante permanente de la Santa Sede ante la Comunidad Económica de África Occidental.

Sin embargo, la internación y la intervención quirúrgica prevista para esa tarde llevaron a León XIV a cancelar todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre.