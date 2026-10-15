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La salud de León XIV

El último parte médico del Vaticano sobre la salud del papa León XIV: cómo evoluciona

El Santo Pontífice continúa internado en la clínica Gemelli. Sigue su recuperación tras la operación a la que fue sometido en la que se le extirpó un cáncer y un lóbulo de su pulmón derecho. Se mantiene la expectativa por el viaje previsto a la Argentina, Uruguay y Perú.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La evolución del estado de salud del papa León XIV. (Foto: gentileza Wikipedia)

La evolución del estado de salud del papa León XIV. (Foto: gentileza Wikipedia)

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a controles rutinarios que arrojaron resultados normales. La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón que fue operado. Realizó sus actividades diarias de forma independiente. Su sesión de fisioterapia incluyó una gama completa de actividades físicas. En general, su recuperación posoperatoria progresa con normalidad". Es el último parte sobre la salud del papa León XIV. Dado a conocer en las primeras horas de la tarde romana por parte de los médicos de la Clínica Gemelli.

Leé también Cuánto tiempo le demandará al papa León XIV recuperarse, ¿podrá venir a la Argentina?
La salud del Papa León XIV y el viaje previsto a la Argentina, Uruguay y Perú. (Foto: Reuters)

El comunicado avanza en una recuperación favorable en su estado de salud. Ratifica que evoluciona con normalidad y da detalles de algunos de los chequeos permanentes a los que es sometido y actividades diarias en el décimo piso de la clínica. "De manera autonóma" se anuncia en la información difundida por el sitio Vatican News.

Y su recuperación evoluciona con normalidad, finaliza. Al comenzar el día, el primer informe había sido casi de rigor.

Ya en el último comunicado de la jornada anterior se daban más detalles tranquilizadores y auspiciosos. León XIV ya puede caminar por su habitación y hasta celebró una misa en el décimo piso del "Vaticano III", la clínica Gemelli.

Además, el vocero vaticano, Matteo Bruni, volvió a decir que el Santo Padre espera poder cumplir con el viaje a Uruguay, Argentina y Perú que tanta expectativa ha suscitado. Oficialmente, no hay ninguna confirmación en este sentido, ya que apenas han pasado menos de dos días de su intervención.

León XIV: evolución y espera de todos los resultados de los estudios

Al Papa se le extrajo un carcinoma y por eso fue necesario quitar el lóbulo inferior de su pulmón derecho. Y esto tiene un elemento muy importante. Es necesario conocer todo el cuadro que presenta su enfermedad, es decir, el resultado de los estudios histopatológicos complementarios. Eso permitirá saber si el tumor pudo ser removido por completo o si puede haber signos de una ramificación o proliferación de la enfermedad en otras partes de su cuerpo.

De eso dependerá el tipo tratamiento que deberá recibir el Pontífice. Y también, si como se informó antes de su intervención, en una semana, podría dejar la clínica Gemelli. Todo esto es muy importante para lo que se aguarda en tres países sudamericanos, además del restablecimiento completo de León XIV.

El viaje de León XIV a la Argentina, ¿sigue en pie?

Hasta el momento, en la Argentina se ha optado por la prudencia y el silencio ante lo que pueda suceder con el viaje que - en nuestro país - debería iniciar la etapa en nuestro país desde el 11 de noviembre próximo.

En cambio, en Perú y en Uruguay ya han hablado de una alternativa de la postergación del viaje. En Lima, fue la propia presidenta Keiko Fujimori. En Uruguay, lo dijo el cardenal Daniel Sturla. Su figura cobró notoriedad porque fue el primero que anunció la posibilidad de este viaje apostólico.

El cardenal uruguayo fue de los primeros que saludó personalmente al flamante Papa y allí lo invitó a recorrer su país, pero también Perú, el país "adoptivo" de León XIV y la Argentina, ya que el papa Francisco nunca regresó a nuestro país. Sturla dijo en ese momento que la respuesta del Papa fue más que positiva.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Papa León XIV: Continúa internado en la clínica Gemelli tras una operación.
  • Recuperación: El Sumo Pontífice evoluciona favorablemente y no ha tenido complicaciones.
  • Viaje a Sudamérica: Se mantiene la expectativa por su posible visita a la región.
Resumen generado por Thinkindot AI
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