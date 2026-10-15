El último parte médico del Vaticano sobre la salud del papa León XIV: cómo evoluciona

Ya en el último comunicado de la jornada anterior se daban más detalles tranquilizadores y auspiciosos. León XIV ya puede caminar por su habitación y hasta celebró una misa en el décimo piso del "Vaticano III", la clínica Gemelli.

Además, el vocero vaticano, Matteo Bruni, volvió a decir que el Santo Padre espera poder cumplir con el viaje a Uruguay, Argentina y Perú que tanta expectativa ha suscitado. Oficialmente, no hay ninguna confirmación en este sentido, ya que apenas han pasado menos de dos días de su intervención.

León XIV: evolución y espera de todos los resultados de los estudios

Al Papa se le extrajo un carcinoma y por eso fue necesario quitar el lóbulo inferior de su pulmón derecho. Y esto tiene un elemento muy importante. Es necesario conocer todo el cuadro que presenta su enfermedad, es decir, el resultado de los estudios histopatológicos complementarios. Eso permitirá saber si el tumor pudo ser removido por completo o si puede haber signos de una ramificación o proliferación de la enfermedad en otras partes de su cuerpo.

De eso dependerá el tipo tratamiento que deberá recibir el Pontífice. Y también, si como se informó antes de su intervención, en una semana, podría dejar la clínica Gemelli. Todo esto es muy importante para lo que se aguarda en tres países sudamericanos, además del restablecimiento completo de León XIV.

El viaje de León XIV a la Argentina, ¿sigue en pie?

Hasta el momento, en la Argentina se ha optado por la prudencia y el silencio ante lo que pueda suceder con el viaje que - en nuestro país - debería iniciar la etapa en nuestro país desde el 11 de noviembre próximo.

En cambio, en Perú y en Uruguay ya han hablado de una alternativa de la postergación del viaje. En Lima, fue la propia presidenta Keiko Fujimori. En Uruguay, lo dijo el cardenal Daniel Sturla. Su figura cobró notoriedad porque fue el primero que anunció la posibilidad de este viaje apostólico.

El cardenal uruguayo fue de los primeros que saludó personalmente al flamante Papa y allí lo invitó a recorrer su país, pero también Perú, el país "adoptivo" de León XIV y la Argentina, ya que el papa Francisco nunca regresó a nuestro país. Sturla dijo en ese momento que la respuesta del Papa fue más que positiva.