Por qué Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026

Uno de los principales desafíos de la política económica consiste en comprender de qué manera los hogares y las empresas reaccionan ante cambios en las tasas de interés, los precios y las expectativas sobre el futuro.

Los aportes de Hall y Woodford contribuyeron al desarrollo de modelos que permiten analizar esas respuestas y estudiar los efectos de las medidas adoptadas por los gobiernos y los bancos centrales.

Sus investigaciones ofrecen herramientas para comprender cómo las políticas económicas pueden contribuir a estabilizar la actividad y los precios, especialmente frente a períodos de incertidumbre.

Quién es Robert Hall y cuáles fueron sus principales aportes

Robert Hall es un economista estadounidense reconocido por sus investigaciones sobre el consumo, el empleo y las fluctuaciones económicas.

Uno de sus trabajos más influyentes se centró en el comportamiento del consumo de los hogares y en cómo las expectativas sobre los ingresos futuros afectan las decisiones de gasto.

Sus estudios también abordaron el funcionamiento del mercado laboral y las razones por las que el desempleo puede aumentar o mantenerse elevado durante determinados períodos.

Estas investigaciones contribuyeron a conectar el análisis de las decisiones individuales con los movimientos de la economía en su conjunto.

Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026. (Foto: Reuters)

Quién es Michael Woodford y qué investigó sobre la política monetaria

Michael Woodford es uno de los principales referentes académicos de la macroeconomía monetaria contemporánea. Sus investigaciones se concentraron en el papel de las tasas de interés, las expectativas y las decisiones de los bancos centrales para influir sobre la inflación y la actividad económica.

Entre sus contribuciones más conocidas se encuentra el desarrollo de herramientas teóricas asociadas con la llamada nueva macroeconomía keynesiana, que estudia cómo las rigideces de precios y las decisiones de los agentes económicos afectan la respuesta de la economía ante distintas políticas.

Su trabajo ayudó a explicar por qué las expectativas sobre las decisiones futuras de los bancos centrales pueden tener efectos sobre la economía incluso antes de que esas medidas se implementen.

Qué importancia tienen sus investigaciones para la economía actual

El reconocimiento a Hall y Woodford pone el foco en una cuestión central para las autoridades económicas: cómo intervenir para reducir las fluctuaciones de la actividad y controlar la inflación.

La estabilización macroeconómica comprende políticas destinadas a moderar los desequilibrios que pueden afectar el empleo, la producción y el nivel general de precios.

En ese contexto, comprender cómo reaccionan los consumidores y las empresas resulta fundamental para evaluar las consecuencias de las decisiones económicas.

Los modelos desarrollados a partir de estas investigaciones forman parte del debate académico sobre el diseño de políticas monetarias y la respuesta de las economías ante diferentes perturbaciones.

Cuánto dinero recibirán los ganadores del Nobel de Economía 2026

Los dos investigadores compartirán 12 millones de coronas suecas, una cifra equivalente a unos 1,2 millones de dólares, según la información difundida sobre el premio.

El Nobel de Economía fue establecido en 1968 por el Banco Central de Suecia y comenzó a entregarse en 1969. A diferencia de las otras cinco categorías tradicionales, no formaba parte de los galardones previstos originalmente en el testamento de Alfred Nobel.

Su entrega está a cargo de la Real Academia Sueca de Ciencias, la misma institución responsable de seleccionar a los ganadores de los premios de Física y Química.

Con el reconocimiento a Hall y Woodford, se completó la nómina de los galardonados de 2026, en una edición que destacó el aporte de la investigación económica a la comprensión de los grandes desafíos de la política pública.