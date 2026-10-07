Nobel de Química 2026: premiaron a dos científicos por resolver un misterio de más de un siglo

Con numerosas moléculas ocurre algo parecido: pueden presentarse en dos versiones que tienen la misma composición química, pero una disposición espacial diferente. Esta propiedad se conoce como quiralidad.

El fenómeno resulta particularmente importante en los seres vivos. Los aminoácidos, por ejemplo, pueden existir en dos variantes especulares, pero las proteínas de las células utilizan esencialmente una de ellas. Esta preferencia de la naturaleza por una orientación recibe el nombre de homoquiralidad.

Durante más de un siglo, los científicos intentaron comprender cómo podía originarse semejante asimetría. Los trabajos de Kagan y Soai permitieron avanzar decisivamente en la respuesta.

Kagan y Soai ganan el Nobel de Química por su trabajo sobre el espejo molecular único. (Foto: Reuters)

El descubrimiento de Henri Kagan

El primer paso decisivo reconocido por el Nobel llegó de la mano de Henri Kagan, nacido en Francia en 1930 y profesor emérito de la Universidad Paris-Sud. En 1986, Kagan descubrió que pequeñas diferencias iniciales entre las dos posibles formas especulares de una molécula podían amplificarse durante determinadas reacciones químicas.

El fenómeno, conocido como efecto no lineal, demostró que era posible obtener una proporción de una de las variantes mucho mayor de lo que hasta entonces se consideraba posible.

Su hallazgo se convirtió en una herramienta de enorme importancia para la síntesis orgánica asimétrica, el área de la química dedicada a producir selectivamente una determinada configuración molecular.

El avance terminó teniendo aplicaciones en campos como la industria farmacéutica, la producción de aromas y fragancias y el desarrollo de nuevos materiales.

La espectacular reacción creada por Kenso Soai

Años después, Kenso Soai llevó aquella idea un paso más allá. El científico japonés, nacido en Hiroshima en 1950 y profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio, desarrolló un proceso basado en la autocatálisis asimétrica.

En una reacción autocatalítica, el producto generado contribuye a acelerar la misma reacción que lo produce. En el caso desarrollado por Soai, además, el proceso favorecía cada vez más una determinada orientación molecular.

En 1995, el investigador publicó un trabajo clave sobre una reacción con potencial para alcanzar la homoquiralidad. Finalmente, en 2003 presentó una reacción en la que se formaba prácticamente una sola de las dos posibles imágenes especulares.

La Real Academia Sueca calificó el procedimiento como uno de los experimentos químicos más espectaculares realizados hasta ahora.

La combinación de los descubrimientos de Kagan y Soai permitió mostrar cómo una diferencia inicialmente pequeña puede amplificarse hasta provocar que una de las formas moleculares termine predominando.

Por qué el descubrimiento es importante para fabricar medicamentos

La capacidad de controlar qué versión de una molécula se obtiene tiene una importancia particular en la industria farmacéutica. Dos moléculas pueden compartir exactamente los mismos átomos y, sin embargo, producir efectos diferentes en el organismo debido a su orientación espacial.

En determinados medicamentos, una de esas configuraciones puede generar el efecto terapéutico buscado mientras que la otra puede resultar menos eficaz o provocar efectos no deseados.

Por ese motivo, controlar la quiralidad es una herramienta fundamental a la hora de diseñar y fabricar nuevos fármacos.

Los trabajos reconocidos por el Nobel permitieron comprender mejor cómo dirigir las reacciones químicas para favorecer la configuración molecular deseada, además de aportar una explicación a uno de los interrogantes fundamentales sobre la química de la vida.

La reacción de Kenso Soai al enterarse del Nobel

Soai participó por teléfono de la conferencia de prensa en la que se anunció el premio y contó que se encontraba haciendo compras cuando recibió la noticia.

“Este es el día más emocionante de mi vida”, expresó el investigador japonés, quien también celebró compartir el reconocimiento con Kagan.

El presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke, destacó que el premio de este año reconoce investigaciones de química fundamental y remarcó la trascendencia de los experimentos desarrollados por ambos científicos.

Kagan, por su parte, tiene 95 años y es miembro de la Academia de Ciencias de Francia desde 1991. La institución francesa celebró el reconocimiento y destacó la importancia de sus investigaciones para la química de los seres vivos y el desarrollo de medicamentos.

Cuánto dinero recibirán los ganadores del Nobel de Química 2026

Además del reconocimiento científico, Kagan y Soai compartirán los 12 millones de coronas suecas destinados al Premio Nobel, equivalentes a alrededor de 1,2 millones de dólares.

Los científicos recibirán sus medallas durante la tradicional ceremonia que se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

El Nobel de Química fue el tercero anunciado durante la semana de premiaciones, después de los reconocimientos en Medicina y Física.

En 2025, el galardón había sido concedido a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de las estructuras metalorgánicas, conocidas como MOF.