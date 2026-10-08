Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura: quién es la escritora y cuáles son sus mejores libros

Su formación académica y su conocimiento de los autores clásicos se convirtieron en elementos centrales de una producción que desafía las clasificaciones tradicionales.

A diferencia de otros escritores que mantienen una separación entre poesía, narrativa y ensayo, Carson combina estos géneros dentro de una misma obra. Sus libros pueden incluir versos, reflexiones filosóficas, diálogos teatrales, referencias históricas y fragmentos autobiográficos.

Entre sus temas recurrentes aparecen el amor, el deseo, la pérdida, la identidad, la memoria y las relaciones humanas.

Uno de los aspectos más característicos de su escritura es la manera en que recupera personajes y relatos de la antigua Grecia para trasladarlos a escenarios contemporáneos. Así, figuras de la mitología clásica conviven con experiencias actuales, mientras que las tragedias antiguas adquieren nuevas interpretaciones.

Esta particularidad convirtió a Carson en una de las voces más reconocidas de la poesía experimental de las últimas décadas.

Por qué Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura

Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026. (Foto: gentileza Vogue)

La Academia Sueca fundamentó su decisión en la capacidad de la escritora canadiense para renovar las formas literarias a partir de una relación creativa con la tradición clásica.

Su obra se caracteriza por cuestionar los límites entre los géneros y proponer estructuras narrativas poco convencionales. En sus textos, la poesía puede transformarse en ensayo, una investigación académica puede adquirir características narrativas y un personaje mitológico puede convertirse en protagonista de una historia contemporánea.

Uno de sus principales aportes consiste en demostrar que los grandes temas de la literatura antigua siguen presentes en la experiencia humana actual.

El deseo, los celos, la muerte, la soledad y las contradicciones del amor atraviesan sus libros, aunque suelen aparecer representados mediante recursos experimentales.

Carson también desarrolló una importante labor como traductora de autores clásicos, especialmente de la literatura griega, una actividad que influyó profundamente en su producción.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Autobiografía de Rojo, Eros, el dulce-amargo y Norma Jeane Baker of Troy, una obra que establece conexiones entre Helena de Troya y Marilyn Monroe.

Los mejores libros de Anne Carson: cinco obras recomendadas para empezar a leerla

El reconocimiento del Nobel de Literatura 2026 ofrece una oportunidad para descubrir una producción que, aunque exige una lectura atenta, aborda temas universales. Estas son cinco obras recomendadas para conocer el universo literario de Anne Carson:

1. Autobiografía de Rojo (1998)

Es una de sus obras más reconocidas y una excelente puerta de entrada a su literatura. La novela escrita en verso recupera el mito griego de Gerión, un monstruo alado que aparece en los trabajos de Hércules, y lo transforma en una historia contemporánea.

El protagonista es un joven que intenta comprender su identidad mientras atraviesa experiencias relacionadas con el amor, la sexualidad y la soledad.

La obra combina elementos mitológicos con situaciones cotidianas y explora las dificultades de crecer y establecer vínculos afectivos.

2. Eros, el dulce-amargo (1986)

Este ensayo analiza la naturaleza del deseo amoroso a partir de la literatura griega antigua. Carson estudia cómo los escritores clásicos representaban el amor como una experiencia contradictoria, capaz de producir placer y sufrimiento al mismo tiempo.

A través de referencias literarias y filosóficas, la autora reflexiona sobre la relación entre el deseo, la ausencia y aquello que resulta imposible alcanzar.

3. La belleza del marido (2001)

Con el subtítulo Un ensayo narrativo en 29 tangos, esta obra propone una exploración del matrimonio, la infidelidad y el deterioro de una relación. A través de una estructura poética, Carson reconstruye una historia marcada por la atracción, las mentiras y la separación. El libro transforma una experiencia sentimental en una reflexión sobre la belleza, el deseo y el sufrimiento.

4. Nox (2010)

Se trata de uno de los proyectos literarios más personales y experimentales de la autora. El libro está construido como una elegía dedicada a su hermano fallecido y reúne recuerdos, fotografías, documentos, traducciones y fragmentos de escritura.

Su formato original reproduce la apariencia de un archivo personal y convierte la lectura en una experiencia visual. La obra también dialoga con un poema del escritor latino Catulo, utilizado como punto de partida para reflexionar sobre la muerte y la memoria.

5. Hombres en sus horas libres (2000)

Esta colección reúne poemas y textos en prosa en los que Carson combina referencias históricas, culturales y literarias. Entre sus páginas aparecen figuras como Safo, Virginia Woolf y otros personajes vinculados con distintas épocas.

La autora utiliza estos encuentros imaginarios para reflexionar sobre el paso del tiempo, la identidad, el lenguaje y las relaciones entre la historia y la literatura.

Cuánto dinero recibirá Anne Carson por el Nobel de Literatura 2026

Además del reconocimiento internacional, la escritora canadiense recibirá 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares.

El premio fue anunciado este jueves por la Academia Sueca en Estocolmo. La ceremonia oficial de entrega se realizará el 10 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente se entregan los Premios Nobel y que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

El Nobel de Literatura se entrega desde 1901 y distingue a escritores cuyas obras representan aportes significativos a las letras.

En 2025, el reconocimiento había sido otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai, conocido por sus novelas de estructuras complejas y su particular visión del mundo contemporáneo.