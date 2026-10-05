Nobel de Medicina 2026: el avance científico que cambió para siempre la investigación del cerebro

Una de las claves estuvo en el trabajo de Peter Hegemann y Georg Nagel, quienes investigaron proteínas sensibles a la luz conocidas como canalrodopsinas. Al introducirlas en otras células, consiguieron que esas células pudieran responder a estímulos luminosos. Ese descubrimiento proporcionó una suerte de “interruptor” biológico controlado por luz.

Deisseroth, Hegemann y Nagelwin ganan el Nobel de Medicina de 2026. (Foto: Reuters)

Posteriormente, Karl Deisseroth llevó esa herramienta al terreno de las neurociencias. Introdujo el gen correspondiente a la canalrodopsina en células nerviosas de ratas y comprobó que podía desencadenar señales neuronales al iluminarlas con luz azul. Más adelante demostró que el mecanismo también podía utilizarse en el cerebro de animales vivos. De esa combinación de avances surgió la optogenética moderna.

Una herramienta para investigar los secretos del cerebro

La importancia de esta tecnología radica en su precisión. El cerebro está formado por enormes redes de neuronas que funcionan de manera simultánea, lo que durante años dificultó determinar qué células concretas participaban en una determinada conducta o función cerebral.

La optogenética permitió intervenir sobre grupos específicos de neuronas y observar posteriormente qué ocurría. De esta manera, los investigadores pueden analizar circuitos neuronales vinculados con distintos procesos y comprender mejor cómo las células nerviosas contribuyen a la memoria, las emociones y el comportamiento.

El Comité Nobel destacó que el método se utiliza actualmente en laboratorios de todo el mundo para investigar el funcionamiento del cerebro.

Deisseroth, Hegemann y Nagelwin ganan el Nobel de Medicina de 2026. (Foto: Reuters)

Quiénes son los ganadores del Nobel de Medicina 2026

Karl Deisseroth, de 54 años, desarrolla su actividad en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Además de su trabajo científico, es reconocido por sus aportes a las neurociencias y por el desarrollo de herramientas para estudiar circuitos neuronales.

Peter Hegemann, de 71 años, trabaja en la Universidad Humboldt de Berlín, mientras que Georg Nagel, de 73 años, desarrolla su actividad académica en la Universidad de Würzburg, en Alemania.

Los trabajos de los tres científicos terminaron confluyendo en una tecnología que modificó profundamente la investigación experimental del sistema nervioso.

El Nobel de Medicina abrió la semana de premios

Como ocurre tradicionalmente, el anuncio del Nobel de Medicina dio inicio a la semana de los Premios Nobel 2026.

El cronograma continuará este martes 6 de octubre con el Premio Nobel de Física y el miércoles 7 con el de Química. El jueves será anunciado el Nobel de Literatura y el viernes se conocerá el de la Paz. Finalmente, el lunes 12 de octubre será anunciado el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

El Premio Nobel de Medicina fue entregado 116 veces entre 1901 y 2025, con un total de 232 científicos galardonados antes de la edición de este año.