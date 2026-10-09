Premio Nobel de la Paz 2026: quién es la ganadora del reconocido galardón a nivel mundial

De esta manera, Pillay se convirtió en la ganadora del quinto Premio Nobel anunciado durante esta semana, después de las distinciones en Medicina, Física, Química y Literatura. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega, y el galardón incluye una recompensa económica de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares.

Navi Pillay, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. (Foto: Reuters)

Quién es Navi Pillay, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026

Navanethem Pillay nació en Sudáfrica en 1941, en una época marcada por la segregación racial y las restricciones impuestas a la población no blanca. De origen indio, desarrolló su carrera como abogada en un contexto en el que el apartheid condicionaba profundamente el acceso a la educación, el trabajo y la Justicia.

Su trayectoria estuvo vinculada desde sus comienzos con la defensa de personas perseguidas por el régimen sudafricano, incluidos activistas que luchaban contra la discriminación racial.

Entre los antecedentes destacados por el Comité Noruego del Nobel se encuentra su participación en la defensa de Nelson Mandela y de otras personas que enfrentaron al apartheid. La institución sostuvo que esa primera etapa de su carrera estuvo directamente relacionada con el trabajo que posteriormente desarrolló en organismos internacionales.

"Un hilo conductor une su labor inicial en defensa de Nelson Mandela y de otros que se enfrentaron al apartheid con su desempeño como jueza en algunos de los procesos judiciales internacionales más importantes de nuestro tiempo", señaló el comité al anunciar la distinción.

Con el paso de los años, Pillay se consolidó como una referente internacional en materia de derechos humanos, justicia penal y responsabilidad de los Estados.

Su trayectoria en Naciones Unidas y los tribunales internacionales

Premio Nobel de la Paz 2026. (Foto: Reuters)

Uno de los aspectos centrales de la carrera de Navi Pillay fue su participación en el desarrollo de la justicia penal internacional. En 1995 se convirtió en la primera mujer de color designada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, después del fin del apartheid y de la llegada de Nelson Mandela a la presidencia.

Posteriormente, integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por Naciones Unidas para juzgar a los responsables del genocidio de 1994. Durante su paso por ese organismo, participó en procesos que contribuyeron al desarrollo de la jurisprudencia internacional sobre crímenes de guerra, genocidio y violencia sexual.

Más adelante fue elegida jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), institución encargada de investigar y juzgar determinados crímenes de trascendencia internacional cuando se cumplen las condiciones de su jurisdicción.

Entre 2008 y 2014 también se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los cargos más relevantes del sistema internacional de protección de las libertades fundamentales.

Desde esa función intervino en debates relacionados con la represión política, la discriminación, los conflictos armados y las violaciones de los derechos humanos en diferentes regiones del mundo.

Su trayectoria le permitió ocupar un lugar destacado en la consolidación de mecanismos internacionales destinados a investigar abusos y exigir responsabilidades.

El informe sobre Gaza y la acusación de genocidio contra Israel

Navi Pillay, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. (Foto: Reuters)

Uno de los antecedentes más recientes de Navi Pillay está relacionado con su trabajo al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel.

El organismo fue creado para investigar presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el contexto del conflicto israelí-palestino. En 2025, la comisión presidida por Pillay presentó un informe en el que concluyó que Israel había cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.

La conclusión se basó en la evaluación realizada por los investigadores sobre las operaciones militares israelíes, las condiciones impuestas a la población civil y las obligaciones establecidas por el derecho internacional.

El Gobierno de Israel rechazó categóricamente el informe, al que calificó de "escandaloso", y cuestionó las conclusiones de la comisión.

Es importante distinguir que la conclusión de esta comisión investigadora no equivale a una sentencia judicial definitiva. Se trata de una evaluación elaborada por un mecanismo de investigación de Naciones Unidas, diferente de los tribunales internacionales encargados de resolver causas judiciales.

La participación de Pillay en ese organismo se convirtió en uno de los capítulos más visibles de su trayectoria reciente y volvió a colocarla en el centro de los debates internacionales sobre los conflictos armados y la protección de los civiles.

Por qué Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz

Al fundamentar su decisión, el Comité Noruego del Nobel destacó la continuidad de una trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la exigencia de responsabilidades por hechos de violencia y persecución.

Según la institución, la jueza sudafricana contribuyó a ofrecer esperanza a víctimas de conflictos y abusos, al tiempo que mantuvo una posición firme en defensa del derecho internacional.

El comité también resaltó su compromiso con la justicia y su orientación moral a lo largo de décadas de actividad profesional.

Cuánto dinero recibirá Navi Pillay por el Premio Nobel de la Paz 2026

El Premio Nobel de la Paz 2026 está dotado con 12 millones de coronas suecas, una suma equivalente a aproximadamente 1,2 millones de dólares.

La entrega oficial está prevista para el 10 de diciembre en Oslo, en coincidencia con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el industrial e inventor sueco que estableció los galardones mediante su testamento de 1895.

A diferencia de los premios Nobel de las disciplinas científicas y Literatura, que se entregan en Estocolmo, el Nobel de la Paz se concede en Noruega.

En 2025, la distinción había sido otorgada a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.