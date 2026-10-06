Nobel de Física 2026: quién es el científico que convirtió el hielo de la Antártida en un telescopio gigantesco

Su gran apuesta científica consistió en aprovechar el hielo profundo y transparente del Polo Sur como parte de un gigantesco detector de partículas. La instalación ocupa aproximadamente un kilómetro cúbico y utiliza miles de sensores capaces de registrar débiles destellos de luz producidos indirectamente cuando los neutrinos interactúan con la materia.

La propuesta permitió transformar una enorme porción del hielo antártico en una herramienta para observar el universo.

“Este premio reconoce la idea y la visión de Francis Halzen y sus colaboradores”, destacó la Real Academia Sueca de Ciencias al anunciar el galardón.

Qué son los neutrinos y por qué son tan difíciles de detectar

Los neutrinos son partículas subatómicas extraordinariamente ligeras y sin carga eléctrica. Su particularidad es que interactúan muy poco con la materia, por lo que enormes cantidades pueden atravesar planetas, estrellas e incluso el cuerpo humano sin dejar prácticamente ningún rastro.

Esa característica convierte su detección en un enorme desafío, pero también los vuelve especialmente valiosos para la astronomía.

Al viajar por el espacio prácticamente sin ser alterados, pueden transportar información procedente de regiones extremadamente lejanas y ayudar a los científicos a estudiar fenómenos cósmicos de altísima energía.

Nobel de Física 2026 para Francis Halzen. (Foto: Reuters)

IceCube permitió detectar neutrinos de origen astrofísico y abrió nuevas posibilidades para investigar de dónde proceden algunas de las partículas más energéticas conocidas en el universo.

IceCube, el gigantesco observatorio escondido bajo la Antártida

Una de las características más llamativas del proyecto es su ubicación. IceCube está instalado en el Polo Sur y utiliza el hielo antártico como medio para detectar las señales asociadas al paso de los neutrinos.

Miles de sensores fueron colocados a gran profundidad para registrar diminutos destellos luminosos generados por partículas producidas cuando, excepcionalmente, un neutrino interactúa con el hielo.

La infraestructura diseñada alrededor de esta idea convirtió a IceCube en un observatorio de aproximadamente un kilómetro cúbico, una escala necesaria debido a la enorme dificultad que supone detectar estas partículas.

El desarrollo permitió sumar los neutrinos a las herramientas utilizadas para estudiar el universo y complementar las observaciones realizadas mediante luz, ondas de radio, rayos X, rayos gamma y ondas gravitacionales.

Cuánto dinero recibirá Francis Halzen por el Nobel

Además del reconocimiento internacional, los ganadores de los Premios Nobel reciben una medalla, un diploma y una recompensa económica.

Para la edición 2026, la dotación establecida es de 12 millones de coronas suecas, alrededor de 1,2 millones de dólares, según la cotización utilizada al comienzo de la semana de anuncios.

Halzen sucede a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, quienes recibieron el Nobel de Física 2025 por sus investigaciones sobre el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en circuitos eléctricos.

El de Física fue el segundo Nobel anunciado esta semana. El lunes, el premio de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética.