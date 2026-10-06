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Nobel de Física 2026: quién es el científico que convirtió el hielo de la Antártida en un telescopio gigantesco

El físico Francis Halzen fue distinguido con el Premio Nobel de Física 2026 por sus aportes al estudio de los neutrinos de alta energía. Su trabajo permitió convertir el hielo de la Antártida en un gigantesco observatorio para investigar algunos de los fenómenos más extremos del universo.

Nobel de Física 2026 para Francis Halzen: el científico que convirtió el hielo de la Antártida en un telescopio gigantesco.

Nobel de Física 2026 para Francis Halzen: el científico que convirtió el hielo de la Antártida en un telescopio gigantesco.

El físico Francis Halzen fue galardonado este martes con el Premio Nobel de Física 2026 por sus aportes fundamentales al estudio de los neutrinos, unas partículas extremadamente difíciles de detectar que permiten obtener información sobre algunos de los fenómenos más violentos y lejanos del universo.

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La Real Academia Sueca de Ciencias reconoció al científico belga-estadounidense por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube, instalado bajo el hielo de la Antártida, y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

El trabajo de Halzen abrió una nueva manera de observar el cosmos. A diferencia de los telescopios tradicionales, que captan luz y otras formas de radiación electromagnética, IceCube busca partículas conocidas como neutrinos, capaces de atravesar enormes cantidades de materia prácticamente sin interactuar con ella.

Nobel de Física 2026 para Francis Halzen. (Foto: Reuters)

Nobel de Física 2026 para Francis Halzen. (Foto: Reuters)

Quién es Francis Halzen, el ganador del Nobel de Física 2026

Francis Halzen es profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, y durante décadas fue una de las figuras centrales detrás de la creación y desarrollo de IceCube.

Su gran apuesta científica consistió en aprovechar el hielo profundo y transparente del Polo Sur como parte de un gigantesco detector de partículas. La instalación ocupa aproximadamente un kilómetro cúbico y utiliza miles de sensores capaces de registrar débiles destellos de luz producidos indirectamente cuando los neutrinos interactúan con la materia.

La propuesta permitió transformar una enorme porción del hielo antártico en una herramienta para observar el universo.

“Este premio reconoce la idea y la visión de Francis Halzen y sus colaboradores”, destacó la Real Academia Sueca de Ciencias al anunciar el galardón.

Qué son los neutrinos y por qué son tan difíciles de detectar

Los neutrinos son partículas subatómicas extraordinariamente ligeras y sin carga eléctrica. Su particularidad es que interactúan muy poco con la materia, por lo que enormes cantidades pueden atravesar planetas, estrellas e incluso el cuerpo humano sin dejar prácticamente ningún rastro.

Esa característica convierte su detección en un enorme desafío, pero también los vuelve especialmente valiosos para la astronomía.

Al viajar por el espacio prácticamente sin ser alterados, pueden transportar información procedente de regiones extremadamente lejanas y ayudar a los científicos a estudiar fenómenos cósmicos de altísima energía.

Nobel de Física 2026 para Francis Halzen. (Foto: Reuters)

Nobel de Física 2026 para Francis Halzen. (Foto: Reuters)

IceCube permitió detectar neutrinos de origen astrofísico y abrió nuevas posibilidades para investigar de dónde proceden algunas de las partículas más energéticas conocidas en el universo.

IceCube, el gigantesco observatorio escondido bajo la Antártida

Una de las características más llamativas del proyecto es su ubicación. IceCube está instalado en el Polo Sur y utiliza el hielo antártico como medio para detectar las señales asociadas al paso de los neutrinos.

Miles de sensores fueron colocados a gran profundidad para registrar diminutos destellos luminosos generados por partículas producidas cuando, excepcionalmente, un neutrino interactúa con el hielo.

La infraestructura diseñada alrededor de esta idea convirtió a IceCube en un observatorio de aproximadamente un kilómetro cúbico, una escala necesaria debido a la enorme dificultad que supone detectar estas partículas.

El desarrollo permitió sumar los neutrinos a las herramientas utilizadas para estudiar el universo y complementar las observaciones realizadas mediante luz, ondas de radio, rayos X, rayos gamma y ondas gravitacionales.

Cuánto dinero recibirá Francis Halzen por el Nobel

Además del reconocimiento internacional, los ganadores de los Premios Nobel reciben una medalla, un diploma y una recompensa económica.

Para la edición 2026, la dotación establecida es de 12 millones de coronas suecas, alrededor de 1,2 millones de dólares, según la cotización utilizada al comienzo de la semana de anuncios.

Halzen sucede a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, quienes recibieron el Nobel de Física 2025 por sus investigaciones sobre el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en circuitos eléctricos.

El de Física fue el segundo Nobel anunciado esta semana. El lunes, el premio de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética.

En pocas palabras

  • Francis Halzen: Galardonado con el Premio Nobel de Física 2026 por sus aportes al estudio de los neutrinos de alta energía.
  • IceCube: Observatorio en la Antártida que utiliza el hielo para detectar neutrinos, abriendo una nueva ventana al cosmos.
  • Neutrinos: Partículas subatómicas elusivas, clave para comprender fenómenos cósmicos extremos debido a su capacidad de viajar sin ser alteradas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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