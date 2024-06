Copa América 2024: tras ganarle a Chile, cuándo juega Argentina contra Perú

La Albiceleste volverá a la cancha el próximo sábado 29 de junio, cuando enfrentará a Perú a las 21 (hora argentina). El encuentro será en el estadio Hard Rock de los Miami Gardens. Será transmitido en vivo por DSports, TyC Sports, Telefé y la TV Pública, y también estará disponible en streaming a través de DGO, TyC Sports Play y Cont.ar.

Este partido será crucial para las aspiraciones de la Albiceleste en el torneo, ya que una victoria podría acercarlos significativamente al primer puesto de su grupo.

Lo que Argentina necesita para terminar primero en el Grupo A

Una victoria y un empate contra Perú le permitirá a la Argentina asegurarse el primer puesto más allá de una victoria de Canadá contra Chile. Incluso una derrota del campeón del mundo podría dejarlo igual en la cima más allá de un eventual triunfo de Canadá porque si bien igualarían en unidades, hoy los dirigidos por Scaloni tienen mejor diferencia de gol (+3 /-1).

Una hipotética derrota ante la Bicolor, los canadienses deberían imponerse por más de cuatro goles sobre La Roja, que también buscará su chance de clasificación, lo mismo que los incaicos. Ambos tienen la misma diferencia de gol que los norteamericanos (-1).

Copa América: a quién se enfrentará Argentina en cuartos de final

Tomando las actuales posiciones de los grupos, en caso de terminar primero en su zona la Argentina jugaría contra México en la siguiente instancia.

Si finaliza segundo en el zona, se cruzaría con Venezuela, que hoy es primero en el Grupo B. En caso de avanzar como líder y superar en el hipotético duelo a los aztecas, en las semifinales lo esperará el ganador entre el que sea primero en el Grupo B, Venezuela, y el segundo del A, hoy Canadá.

Del otro lado del cuadro aparecen los equipos del Grupo C y D. Hoy los cruces serían Uruguay (primero del C) vs. Brasil o Panamá (segundos del D), que empataron sin goles en el debut. En el caso de que sea la Verdeamarela se daría una nueva edición del clásico y el choque más fuerte en cuartos de final. En el otro choque se verían las caras Estados Unidos (segundo del C) y Colombia (primero del D).

Los ganadores se verán las caras en las semifinales y el vencedor también llegará a Miami, al igual que el mejor de la llave de Argentina.