La alarmante confesión de Furia en Gran Hermano 2024 sobre su salud: "Tengo que..."

Luego, hizo una dura acusación al resto del reality, que sería el motivo que la tiene a maltraer los últimos días: “No voy a comer hasta que no se calmen con su mala onda”. “¿Sentís tanto?“, preguntó Juan Pablo.

Y ahí Furia actuó una especie de desmayo y generó preocupación con su respuesta: “Sí, soy como un budita. Yo chupo las energías. Y también tengo que cuidar mi energía, si no, voy a empezar a tipo ooooh. Ya duermo un montonazo, imaginate”.

“Creo que hay un malentendido. Obviamente se siente la energía. Pero como que creen que de ambos lados creen que el otro lado la quiere picar y nada que ver. Para mí están desencontrando al pedo”, analizó Juan Pablo acerca de las divisiones en distintos grupos que se están produciendo en la casa.

Sin embargo, Furia no quiso polemizar demasiado y respondió: “No. Y si no es porque no hay problema, y están tratando de encontrar un problema, pero no. A mí no me cae nadie mal”.

Gran Hermano 2024: Furia está de cumpleaños y recibió un insólito regalo de Selva

Este martes, Furia está de cumpleaños en la casa más famosa del país, Gran Hermano 2024. La entrenadora de crossfit se despertó y recibió un regalo muy especial.

Selva Pérez fue a saludarla y le hizo un obsequio muy particular. La uruguaya le entregó un gorrito para la ducha con mucho diseño.

Juliana agradeció el gesto de su compañera y lo lució con una sonrisa ante las cámaras. Como estaba aún con algo de sueño, la jugadora siguió durmiendo con el gorrito puesto.

Más tarde el resto de los participantes se reunieron en el comedor, donde había una torta y cosas ricas para compartir, con motivo del aniversario de la estratega.

"Voy a pedir lo mismo que el año pasado... no pasó, pero bueno, dale", expresó Furia y sopló las velitas para luego recibir el afecto de sus compañeros.