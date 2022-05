La reprochable frase de Infantino, presidente de FIFA, sobre la explotación a trabajadores de Qatar

Los comentarios se produjeron después de que se le preguntara a Infantino en la conferencia mundial del Instituto Milken en Los Ángeles si la FIFA usaría sus ganancias para hacer “cualquier tipo de compromiso” para ayudar a las familias de los trabajadores que fallecieron en Qatar.

Infantino no abordó directamente ese punto cuando respondió a la presentadora de MSNBC Stephanie Ruhle en el escenario, sino que señaló la introducción de un salario mínimo y mejores derechos laborales.

“No olvidemos una cosa... cuando hablamos de este tema, que es el trabajo, incluso el trabajo duro, el trabajo duro”, dijo Infantino. “Estados Unidos es un país de inmigración. Mis padres también emigraron de Italia a Suiza. No tan lejos, pero aún así. Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No haces caridad. No le das algo a alguien y le dices: 'Quédate donde estás'. Te doy algo y me siento bien'”.