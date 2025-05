Gabriela Michetti con Novaresio: la "orfandad" por la muerte de Francisco y el consejo a Rodríguez Larreta

En ese sentido, se lamentó por ir "perdiendo los referentes más grandes" de su vida. De su relación con el papa, destacó que fue su "confesor" pero agregó, que más que ese rol, Francisco era "como un director espiritual".

Embed

"Tuve ese placer de ver cómo él discernía las cosas. Se quedaba cinco minutos pensando, todas las cosas que yo no tengo e intento tener, que es esa cosa de la paz interior", destacó sobre su figura.

Consultada por la sensación que le generó que el papa nunca volviera a Argentina, Michetti respondió: "No lo entendí y me hubiera gustado hablarlo con él. Tenía gente que no le hacía bien en los cuentos de lo que pasaba acá, me parece que le distorsionaban mucho la realidad".

Sobre la designación del nuevo papa León XIV, compartió que le gustó que tenga "raíces en Perú" y resaltó como "llamativo" que sea de "América Latina, otra vez".

Sus recomendaciones a Rodríguez Larreta

La exvicepresidenta que todavía sigue ligada al PRO, le reprochó al precandidato presidencial de ese partido en las últimas elecciones presidenciales: "Perdiste y te fuiste, lo veo como una cosa muy personalista de no bancarse tener que bajar la cabeza un rato".

Al recordar una entrevista que justamente le hizo Novaresio al exjefe de Gobierno porteño, mencionó que se contactó con Rodríguez Larreta para aconsejarle "hablar sin coacheo" como había ocurrido, según ella, en esa oportunidad.

Embed

Para Michetti, esa vez Rodríguez Larreta pudo demostrar la "esencia de la persona". "No sé por qué la tapa después tantas veces y termina poniéndose corazas para llegar a ser presidente", lamentó.

Además, comentó que al intercambiar opiniones con Rodríguez Larreta sobre la "ambición", le retrucó que ella también era una persona con ambición, pero sostuvo: "Yo siempre la consideré en grupo".

"Te salvás con los demás", amplió y recordó la célebre en boga hoy en día a partir de la serie de "El Eternauta". "No se puede hacer política solo", enfatizó.

Su vínculo con el PRO

"Siento que nunca me fui, me sigo sintiendo una dirigenta del PRO", aseguró y confió que por razones de salud de sus padres avisó que se "tenía que correr" del espacio. Y amplió sobre su compromiso como militante: "Yo soy de las que me meto y me meto 100. Cuerpo, mente y alma todo lo que va".

"En este momento estoy más activa" dijo sobre la campaña de legisladores en la Ciudad y destacó el "cariño" que guarda hacia el "PRO como partido y como grupo de personas".

¿Qué le diría a Milei?

Consultada por Novaresio sobre qué le diría al presidente Javier Milei, Michetti afirmó: "Me gustaría hablar con él media horita, y después le diría que no cometa errores que se viven cometiendo en la política argentina".

Al respecto, pidió que "todo lo que está pasando no lo haga cerrarse, pedir ayuda y acompañarse". "No es lógico que todos digamos que son tres personas las que conducen el país. Si están haciendo cosas buenas, por qué no tratamos de solidificar lo bueno", exhortó.