"Me arrepiento": la dura confesión de Nano de Gran Hermano sobre su relación con Jenifer Lauría

"¿Te arrepentís de tu vínculo con Jenny?", fue una de las preguntas. "Normalmente, no me arrepiento de nada, pero de esto sí, 100 por ciento", afirmó sin vueltas.

Luego, los usuarios quisieron saber si había dejado a la morocha por la madre de su hijo y él contestó: "¡No, nunca dejás una relación si estás bien! Que a algunos opinólogos les parezca que pasó poco tiempo para volver con mi ex es un problema de ellos y de sus vidas".

Además, le consultaron: "¿Por qué te arrepentís de alguien que dijiste amar mucho?". "Lo dije muchas veces de encontrarme con ella afuera, no sé si estoy enamorado o es una construcción de haber pasado por una de las pruebas psicológicas más fuertes de mi vida junto a ella. Teníamos que conocernos afuera y muchísimas cosas no cuadraron, no éramos compatibles en nada prácticamente. Los dos perdimos la oportunidad de mostrarnos más como jugadores que como pareja adentro de la casa, mi juego giró en base a una 'venganza' por ella y por eso estoy arrepentido. No tengo nada contra ella, simplemente no funcionó", sostuvo.

nano historia 1 jeni.jpg

nano historia 2 jeni.jpg

nano historia 3 jeni.jpg

Jenifer Lauría de Gran Hermano enterró a Nano con una letal respuesta íntima: "¿Qué es eso?"

Cuando todo indicaba que el romance entre Jenifer Lauría y Giuliano Nano Vaschetto marchaba viento en popa tras la salida de ambos de la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), hace unos días los chicos sorprendieron anunciando su separación.

Mientras que él habló de querer estar mas cerca de su hijo, Jeni optó por evitar hacer declaraciones a la prensa y, tras su cirugía de reducción mamaria, se volcó a sus redes sociales para dar algunas pistas del fin de la relación.

Así, respondiendo consultas de sus seguidores de Instagram a través de la cajita de preguntas Jenifer aseguró que no hay chance alguna de darle una nueva oportunidad a Giuliano. Lo cierto es que cuando le consultaron si volvería con su ex, la exhermanita disparó picante: "No sé a cuál te referís, pero no volvería con un ex. Eso sería retroceder y yo quiero progresar", en clara referencia a su última pareja.

Jenifer Lauría - IG no volvería con un ex.jpeg

Al tiempo que la siguiente pregunta que eligió responder que cómo se lleva con Centurión, el padre de su hijita. "Súper de 10 para 11", fue la sutil frase que eligió para contestar haciendo saber que con el futbolista.

Asimismo, y como dar a entender que con Vaschetto hace tiempo no tenían intimidad, frente a una consulta sobre si tiene "sexo", una vez más Jeni respondió letal: "¿Qué es eso? Ya me olvidé".

Por último, y en otro orden de cosas, cuando sus seguidores quisieron saber si le gustaría regresar a Gran Hermano, Jenifer Lauría fue contundente. "No volvería a jugar. Entraría en algún congelado o algo así. Una vez que salís y ves el afuera ya no es lo mismo volver a encerrarte", sentenció tajante.