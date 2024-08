Revelaron nuevos chats entre Fabiola Yáñez y la secretaria de Alberto Fernández: relato de golpes y consejos

Los chats muestran una relación constante y detallada entre Yáñez y Cantero, donde la primera describe con precisión los abusos físicos que padecía. A pesar de no ser amigas cercanas, según fuentes del entorno presidencial, los mensajes reflejan un vínculo significativo en el cual Cantero ofrecía apoyo emocional a Yáñez.

Sin embargo, Cantero también le indica a Yáñez que no le dirá nada del tema a Alberto Fernández. “Si le hablo por este tema (a Alberto Fernández) me mata a mí y vos”, le dice la secretaria a la ex primera dama.

Los detalles de algunos de los chats entre Fabiola Yáñez y María Cantero

