La miniserie española que conquista Netflix y al mundo: solo tiene 5 capítulos y no podés dejar de verla.

De qué trata "Un cuento perfecto"

La sinopsis oficial de Netflix describe así la trama: "Margot es una heredera que huye de su propia boda. David a duras penas sobrevive con tres empleos. Juntos se ayudarán a encontrar el camino".

Un cuento perfecto Miniserie 1.jpg

Un cuento perfecto plantea una historia que no gira únicamente en torno al romance, sino que ahonda en la crisis existencial de sus personajes, el peso de las decisiones impuestas y la búsqueda de identidad. La conexión entre Margot y David, los protagonistas, es el centro emocional de la serie, y su evolución se da con un ritmo ágil y atrapante.

Además, su presencia en redes sociales ha sido clave para su viralización. Hashtags como #UnCuentoPerfectoNetflix y #MargotyDavid fueron tendencia en distintos países, lo que impulsó su visibilidad en la plataforma. TikTok, en particular, jugó un rol fundamental con miles de clips que destacaban momentos clave de la serie o recreaban diálogos emotivos.

Un cuento perfecto Miniserie 2.jpg

El elenco de "Un cuento perfecto"

Anna Castillo

Álvaro Mel

Ana Belén

Ingrid García Jonsson

Lourdes Hernández

Mario Ermito

Jimmy Castro

Tai Fati

Lydia Pavón

Por qué ver "Un cuento perfecto" en Netflix

La crítica especializada no tardó en reaccionar. Muchos medios valoraron la brevedad de la serie en Netflix como una de sus mayores virtudes. Un cuento perfecto no se extiende innecesariamente ni recurre a giros forzados. En cambio, se apoya en un guion sólido, actuaciones destacadas y una dirección sensible que da lugar a escenas memorables.

Un cuento perfecto Miniserie 3.jpg

Esta mezcla de elementos es la clave de su éxito. Un cuento perfecto se convierte así en una experiencia breve pero intensa, ideal para quienes no tienen tiempo para series largas pero desean una historia con alma.

La producción demuestra que no hace falta una gran cantidad de capítulos para contar una historia impactante. A veces, menos es más. Y Un cuento perfecto lo confirma.