Estrategia judicial: ahora Alberto Fernández deberá demostrar que Fabiola Yáñez miente para evitar ir preso

En el Código Penal la “inversión de la carga de la prueba” es una excepción que se aplica, por ejemplo, al delito de enriquecimiento ilícito. Sus efectos, no obstante, son extensivos a casos como estos y la consecuencia directa es que Fernández deberá demostrar que su exmujer miente. Si no lo hiciera (y los exámenes psicológicos a los que será sometida su expareja no mostraran una personalidad claramente fabuladora), los nueve hechos de violencia doméstica denunciados tienen una altísima probabilidad de ser considerados ciertos. Ello podría significarle al expresidente una condena de hasta diez años de cárcel por los delitos de “lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas”.