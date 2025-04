"¿Quién es él?": el picante cruce entre Luz y Ulises que encendió la gala de eliminación en Gran Hermano 2024

"Creo y quiero que esté Gabi o Cata. Son personas que se la juegan por el juego, por el show. Así que me gustaría que esté una de ellas dos en el sobre", disparó Ulises.

Ahí, Del Moro le consultó: "¿Y Luz no hace todo eso: no hace show, no juega?". "Eh, en mi opinión no", respondió tranquilo Ulises. "No, jugar, juego. Tal vez no doy show, no lo sé la verdad", se metió la jujeña.

Y siguió: "Pero bueno... él dice que no merezco estar en esta instancia. No sé quién es él para decir hasta cuándo tengo que jugar. Me parece un montón, es escupir para arriba. Se caga en lo que decide la gente".

"Tiene razón, Luz. Yo no soy quién para decir quién merece estar o no. Es solo mi opinión", acotó Ulises para cerrar el conflicto.

Robertito Funes Ugarte hizo llorar en vivo a Martina de Gran Hermano y fue muy criticado

Este viernes, Robertito Funes Ugarte recibió a Martina Pereyra en La noche de los ex, la última eliminada de Gran Hermano 2024 (Telefe), quien al salir de la casa se enteró de la muerte de su abuela, a quien en muchas oportunidades le había mandado cariñosos saludos sin saber lo que había ocurrido.

Lo cierto es que en las distintas entrevistas que Martu tuvo que hacer tras quedar fuera de juego, se negó a hablar del tema. Pero no obstante ello, anoche Funes hizo su intento al consultarle sobre tan sensible cuestión y ella lógicamente pidió no tener que responder.

“Hablando del afuera, quiero preguntarte algo, porque vos te enteraste al salir de la casa lo que pasó en tu familia, ¿no? Me quedó eso, y quería saber cómo te sentís vos en este momento en el que no recibiste el abrazo de la persona que vos querías recibir”, consultó el conductor.

“No, prefiero no hablar de eso”, atinó a responder Martina mientras sus ojos se humedecían instantáneamente y su rostro se transformaba. Pero Ugarte insistió: “Pero me gustaría que lo compartas simplemente”, argumentando que a él lo criaron sus abuelos por lo que la entendía.

Fue allí que ante esas palabras, Martina Pereyra rompió en llanto de manera desconsolada, por lo que Funes no pudo más que intentar consolarla y pedir un tape para salir de esa situación en vivo, lo que le valió una catarata de críticas en las redes sociales.

"Echen a Robertito como presentador de La noche de los ex. Impresentable lo que acaba de hacer con Martina", "Que asco lo que acaba de hacer Robertito a Martina! Muy fuera de lugar obligarla a hablar de su abuela!" o "0 tacto tuvo el conductor nefasto éste, tiene que salir a pedir disculpas mínimo", fueron algunos de los muchos comentarios que pudieron leerse en la red social X.