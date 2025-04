Quién fue la última eliminada de Gran Hermano 2024

gran hermano_gala de eliminación.jpg

El conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que Eugenia podía desarmar su valija. La santiagueña se quedó al obtener el 0,4 por ciento de los votos.

Luego, Del Moro informó que La Tana y Sandra seguían una semana más. La motoquera sacó el 0,8 por ciento de los votos, y la pescadera, el 1,4 por ciento.

Más adelante, le comunicó a Chiara y a Lourdes que bajaban de placa. La morocha obtuvo el 2,9 por ciento de los votos del público y la marplatense, el 5,3 por ciento. A su vez, le notificó a Ulises y a Gabriela que continuaban en el certamen. El cordobés sacó el 6,9 por ciento de los votos y la brasileña, el 13,8 por ciento.

Minutos después de la medianoche, Del Moro reveló que Catalina quedaba eliminada del reality. La pediatra quedó afuera de la competencia al sacar el 51,8 por ciento de los votos del público.

Embed

Gran Hermano 2024: Catalina Gorostidi se quebró al recordar a Joel Ojeda y preocupó a todos

En las últimas horas, Catalina Gorostidi se mostró muy angustiada en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) al recordar a su ex, Joel Ojeda, de quien se separó hace poco.

En medio de una conversación con Sandra Priore, Chiara Mancuso, Gabriela Gianattasio y Lourdes Ciccarone, la pediatra se quebró. Ahí, sus compañeras la consolaron y Chiara explicó: "Ella piensa que si el domingo se va, le da miedo ver con qué se encuentra cuando salga".

"¿Y si quiere volver con ella, después de todo lo que pasaron?", comentó Sandra. "Eso no va a pasar", le respondió Catalina. "Ella no se tiene que ilusionar ni para bien ni para mal", opinó Mancuso.

"¿Vos tenés ganas de estar con él? ¿Qué es lo que te duele?", quiso entender Gabriela. "Yo cuando entré acá, estábamos mal. Ya habíamos cortado, estábamos bloqueados de todos lados", le contó Gorostidi.

Y confesó Cata: "Me da miedo salir, agarrar el celular y encontrarme con algo que no me guste. Que él haya estado con otra mina, no me quiero enterar". "En caso de que eso pase, es el universo conspirando a tu favor porque de qué te sirve una persona así", consideró Chiara.