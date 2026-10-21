Detuvieron a cuatro mujeres acusadas de integrar una banda de robos piraña en colectivos

Al cabo de cuatro allanamientos en distintos puntos del AMBA, personal de la PFA detuvo a las cuatro sospechosas y secuestró dos teléfonos celulares.

Además, los investigadores encontraron elementos que vincularían a las dos mujeres arrestadas inicialmente con otros robos cometidos en colectivos del AMBA.

Cómo actuaba la banda de mujeres que robaba celulares en colectivos

Uno de los datos más relevantes de la investigación fue la reconstrucción del modus operandi que utilizaban las sospechosas para atacar a los pasajeros. Según establecieron los investigadores, las mujeres subían a distintas unidades de transporte público, principalmente de la línea 108, y aprovechaban los movimientos dentro del colectivo para sustraer teléfonos celulares.

Después de concretar el robo, descendían rápidamente en la parada siguiente para evitar ser identificadas, sin embargo, su recorrido no terminaba allí., porque las sospechosas esperaban la llegada de otro colectivo, volvían a subir y repetían la maniobra con nuevas víctimas. De esta manera, podían cometer varios robos utilizando el transporte público como escenario de sus ataques.

Quiénes son las cuatro mujeres detenidas por los robos piraña

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, a cargo de la jueza Nancy Rodríguez, ordenó la detención de las cuatro sospechosas. También interviene la Secretaría N° 152, encabezada por Federico Laderach.

Los agentes concretaron cuatro allanamientos en distintos domicilios del conurbano bonaerense y lograron detener a las mujeres identificadas como:

Gisela Elizabeth Patel, de 43 años.

Nahomi Luana Flores, de 26 años.

Milagros Antonela Díaz, de 29 años.

Gladys Inés Moyano, de 38 años.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron otros dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información vinculada con los hechos investigados.

La causa continúa bajo investigación judicial para establecer el alcance de la actividad delictiva atribuida a la organización y su posible participación en otros robos registrados en el transporte público.