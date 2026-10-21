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Detuvieron a cuatro mujeres acusadas de integrar una banda de robos piraña en colectivos

La Policía Federal realizó allanamientos en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López. La investigación comenzó tras el robo del celular de una periodista en Palermo.

Detuvieron a cuatro mujeres acusadas de integrar una banda de robos piraña. (Foto: Policía) 

Detuvieron a cuatro mujeres acusadas de integrar una banda de robos piraña. (Foto: Policía) 

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a cuatro mujeres acusadas de integrar una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad “piraña” en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las sospechosas fueron arrestadas luego de casi seis meses de investigación, durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Leé también Asesinaron a un policía federal retirado durante un intento de robo y detuvieron a tres sospechosos
Asesinaron a un policía federal retirado durante un intento de robo. (Foto: Policía)

Los procedimientos se llevaron a cabo en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, donde los efectivos también secuestraron dos teléfonos celulares que serán analizados como parte de la causa. Las detenidas, tres argentinas y una peruana, son mayores de edad y quedaron a disposición de la Justicia, imputadas por el delito de robo en poblado y en banda.

La investigación comenzó a partir de un episodio ocurrido en un colectivo de la línea 108, cuando la periodista Lourdes Marchese sufrió el robo de su teléfono celular mientras viajaba por la zona de Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo. A partir de la denuncia, intervino el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, que inició una serie de tareas para identificar a los responsables.

En mayo, los investigadores realizaron los primeros procedimientos y detuvieron a dos mujeres y un hombre, sospechados de formar parte de la organización. Sin embargo, las dos mujeres recuperaron posteriormente la libertad por disposición judicial, en tanto, el análisis de los teléfonos secuestrados durante aquellos operativos, sumado a tareas de inteligencia y cruces de información, permitió identificar a otras dos presuntas integrantes de la banda.

Al cabo de cuatro allanamientos en distintos puntos del AMBA, personal de la PFA detuvo a las cuatro sospechosas y secuestró dos teléfonos celulares.

Al cabo de cuatro allanamientos en distintos puntos del AMBA, personal de la PFA detuvo a las cuatro sospechosas y secuestró dos teléfonos celulares.

Además, los investigadores encontraron elementos que vincularían a las dos mujeres arrestadas inicialmente con otros robos cometidos en colectivos del AMBA.

Cómo actuaba la banda de mujeres que robaba celulares en colectivos

Uno de los datos más relevantes de la investigación fue la reconstrucción del modus operandi que utilizaban las sospechosas para atacar a los pasajeros. Según establecieron los investigadores, las mujeres subían a distintas unidades de transporte público, principalmente de la línea 108, y aprovechaban los movimientos dentro del colectivo para sustraer teléfonos celulares.

Después de concretar el robo, descendían rápidamente en la parada siguiente para evitar ser identificadas, sin embargo, su recorrido no terminaba allí., porque las sospechosas esperaban la llegada de otro colectivo, volvían a subir y repetían la maniobra con nuevas víctimas. De esta manera, podían cometer varios robos utilizando el transporte público como escenario de sus ataques.

Quiénes son las cuatro mujeres detenidas por los robos piraña

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, a cargo de la jueza Nancy Rodríguez, ordenó la detención de las cuatro sospechosas. También interviene la Secretaría N° 152, encabezada por Federico Laderach.

Los agentes concretaron cuatro allanamientos en distintos domicilios del conurbano bonaerense y lograron detener a las mujeres identificadas como:

  • Gisela Elizabeth Patel, de 43 años.
  • Nahomi Luana Flores, de 26 años.
  • Milagros Antonela Díaz, de 29 años.
  • Gladys Inés Moyano, de 38 años.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron otros dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información vinculada con los hechos investigados.

La causa continúa bajo investigación judicial para establecer el alcance de la actividad delictiva atribuida a la organización y su posible participación en otros robos registrados en el transporte público.

En pocas palabras

  • Cuatro mujeres detenidas: Fueron arrestadas por integrar una banda de robos “piraña” en colectivos del AMBA.
  • Modus operandi: Subían a unidades, sustraían celulares y descendían rápidamente en la siguiente parada.
  • Origen de la causa: Comenzó tras el robo del celular de una periodista en un colectivo de la línea 108.
Resumen generado por Thinkindot AI
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