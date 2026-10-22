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¿Crimen o accidente?

Discutió con su padre, que murió tras un fuerte golpe, y se entregó a la Policía

La víctima falleció tras agonizar durante varios días. El hecho se desencadenó tras un forcejeo que terminó con del fallecido cayendo al suelo y golpeándose la cabeza contra unos ladrillos.

Discutió con su padre por una moto

Discutió con su padre por una moto, el hombre murió tras un fuerte golpe y se entregó a la Policía. (Foto: Redes Sociales, mejorada con IA)

Un joven de 22 años se entregó a la Policía de Santiago del Estero después de permanecer prófugo en el marco de una investigación por la muerte de su padre, quien falleció tras ocho días de internación como consecuencia de una grave lesión en la cabeza sufrida durante una discusión familiar. El hecho se desencadenó tras un forcejeo que terminó con el hombre cayendo al suelo y golpeándose la cabeza contra unos ladrillos.

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Volvió para entregarse por el crimen de su pareja. (Foto: gentileza El Litoral, mejorada con IA)

El sospechoso fue identificado como Braian Daniel T., mientras que la víctima era su padre, Julio Etergidio T., de 60 años, quien murió el martes 20 de octubre, a las 11:25, en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Ramón Carrillo. Según informó Diario Panorama, el joven era buscado por la Policía desde que se conoció la gravedad del episodio y, finalmente, este miércoles decidió presentarse ante las autoridades y quedó detenido a disposición de la Justicia.

La investigación busca determinar cómo se produjo la lesión que terminó provocando la muerte del hombre y cuál fue la responsabilidad del hijo en el enfrentamiento. El episodio ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de las 21:30, en una vivienda ubicada en la esquina de Primer Pasaje y Lomas, en el barrio General Paz, de la capital santiagueña.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la causa, el conflicto comenzó cuando Julio Etergidio T. se negó a permitir que su hijo retirara una motocicleta que se encontraba en el domicilio. La negativa habría provocado una fuerte discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en un forcejeo entre ambos.

Según la reconstrucción preliminar, el hombre de 60 años cayó al suelo durante el enfrentamiento y golpeó violentamente su cabeza contra una pila de ladrillos. Sin embargo, los investigadores también analizan otra hipótesis: que la víctima hubiera recibido un golpe directo con un adoquín.

La víctima falleció tras agonizar durante varios días. (Foto: Redes Sociales)

La víctima falleció tras agonizar durante varios días. (Foto: Redes Sociales)

Esta última posibilidad todavía se encuentra bajo investigación y será fundamental establecer qué ocurrió para determinar la responsabilidad penal del acusado.

El padre sufrió una grave lesión en la cabeza y murió tras ocho días internado

Después del enfrentamiento, Julio T. fue trasladado de urgencia al Hospital Independencia, donde los médicos constataron que presentaba un traumatismo de cráneo con hundimiento óseo. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Regional Ramón Carrillo, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

Durante los siguientes ocho días, el hombre permaneció internado en estado crítico, bajo atención médica permanente. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, su cuadro no logró revertirse y finalmente murió el martes 20 de octubre, a las 11:25.

El fallecimiento modificó el rumbo de la investigación judicial, que inicialmente se concentraba en las lesiones sufridas durante la discusión familiar. A partir de la muerte, la causa pasó a enfocarse en determinar la relación entre el enfrentamiento y el desenlace fatal.

El conflicto familiar ocurrió el lunes 12 de octubre en una casa situada en el barrio General Paz de la capital santiagueña.

El conflicto familiar ocurrió el lunes 12 de octubre en una casa situada en el barrio General Paz de la capital santiagueña.

El hijo se entregó a la Policía y quedó detenido

Mientras su padre permanecía internado, Braian Daniel T., de 22 años, era buscado por los investigadores para esclarecer lo ocurrido dentro de la vivienda. Tras conocerse el fallecimiento, el joven se presentó voluntariamente ante la Policía de Santiago del Estero y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Con el sospechoso bajo custodia, los investigadores avanzarán en la reconstrucción de los hechos mediante declaraciones testimoniales, pericias médicas y otros elementos incorporados al expediente.

Uno de los puntos centrales será establecer si la lesión fatal se produjo como consecuencia de una caída durante el forcejeo o si existió una agresión directa con un objeto contundente. La Justicia también deberá determinar la calificación legal correspondiente y resolver la situación procesal del joven.

En pocas palabras

  • Joven se entregó: Un joven de 22 años se presentó ante la Policía tras la muerte de su padre.
  • Discusión fatal: El hombre, de 60 años, falleció tras golpearse la cabeza en una discusión por una moto.
  • Investigación en curso: Se busca determinar las circunstancias exactas de la lesión y la responsabilidad del hijo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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