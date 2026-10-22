Discutió con su padre, que murió tras un fuerte golpe, y se entregó a la Policía

Según la reconstrucción preliminar, el hombre de 60 años cayó al suelo durante el enfrentamiento y golpeó violentamente su cabeza contra una pila de ladrillos. Sin embargo, los investigadores también analizan otra hipótesis: que la víctima hubiera recibido un golpe directo con un adoquín.

La víctima falleció tras agonizar durante varios días. (Foto: Redes Sociales)

Esta última posibilidad todavía se encuentra bajo investigación y será fundamental establecer qué ocurrió para determinar la responsabilidad penal del acusado.

El padre sufrió una grave lesión en la cabeza y murió tras ocho días internado

Después del enfrentamiento, Julio T. fue trasladado de urgencia al Hospital Independencia, donde los médicos constataron que presentaba un traumatismo de cráneo con hundimiento óseo. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Regional Ramón Carrillo, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

Durante los siguientes ocho días, el hombre permaneció internado en estado crítico, bajo atención médica permanente. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, su cuadro no logró revertirse y finalmente murió el martes 20 de octubre, a las 11:25.

El fallecimiento modificó el rumbo de la investigación judicial, que inicialmente se concentraba en las lesiones sufridas durante la discusión familiar. A partir de la muerte, la causa pasó a enfocarse en determinar la relación entre el enfrentamiento y el desenlace fatal.

El conflicto familiar ocurrió el lunes 12 de octubre en una casa situada en el barrio General Paz de la capital santiagueña.

El hijo se entregó a la Policía y quedó detenido

Mientras su padre permanecía internado, Braian Daniel T., de 22 años, era buscado por los investigadores para esclarecer lo ocurrido dentro de la vivienda. Tras conocerse el fallecimiento, el joven se presentó voluntariamente ante la Policía de Santiago del Estero y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Con el sospechoso bajo custodia, los investigadores avanzarán en la reconstrucción de los hechos mediante declaraciones testimoniales, pericias médicas y otros elementos incorporados al expediente.

Uno de los puntos centrales será establecer si la lesión fatal se produjo como consecuencia de una caída durante el forcejeo o si existió una agresión directa con un objeto contundente. La Justicia también deberá determinar la calificación legal correspondiente y resolver la situación procesal del joven.