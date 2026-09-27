Brutal pelea a la salida de un boliche: un joven recibió un piedrazo y el desenlace fue fatal

Cuatro detenidos por el crimen

Después del ataque, los jóvenes involucrados se retiraron de la zona. A partir de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, la Policía de Ezeiza comenzó a reconstruir lo ocurrido y logró identificar a varios de los sospechosos.

El primero en ser detenido fue Emanuel Rivas, de 18 años, quien habría formado parte del grupo que arrojó piedras durante la pelea. Posteriormente, los investigadores realizaron tres allanamientos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Como resultado de esos procedimientos fueron aprehendidos Alan Montuelle, de 23 años; Tobías Juárez, de 22; y Gastón Saliega, de 19. De esta manera, ya son cuatro los jóvenes detenidos en el marco de la causa.

Investigan quién arrojó la piedra que mató a Rojas

Entre los detenidos, Montuelle es señalado preliminarmente como el presunto autor material del piedrazo que impactó en la cabeza de Rojas. Sin embargo, la investigación todavía busca determinar con precisión cómo se produjo el ataque y qué grado de participación tuvo cada uno de los sospechosos.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y el resto de los elementos incorporados al expediente para reconstruir la secuencia de la pelea y establecer las responsabilidades individuales.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc.