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Brutal pelea a la salida de un boliche: un joven recibió un piedrazo y el desenlace fue fatal

Tomás Ezequiel Rojas tenía 22 años y murió durante un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes. Por el crimen fueron detenidas cuatro personas y uno de los sospechosos es señalado como el presunto autor del ataque.

Brutal pelea a la salida de un boliche: un joven recibió un piedrazo y el desenlace fue fatal

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Una pelea entre dos grupos de jóvenes terminó de la peor manera durante la madrugada en Ezeiza. Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, murió después de recibir un piedrazo en la cabeza durante un enfrentamiento ocurrido en inmediaciones de las calles Presidente Perón y French.

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El joven había estado en el boliche Egipto y, según la reconstrucción inicial de los investigadores, la primera discusión comenzó dentro del local. Una vez que los involucrados se retiraron, volvieron a encontrarse a unas 15 cuadras del establecimiento, del otro lado de la Ruta 205.

En ese lugar se produjo un nuevo enfrentamiento. De acuerdo con la investigación, un grupo integrado por cuatro jóvenes comenzó a arrojar piedras contra otro grupo de tres personas. En medio de la pelea, Rojas recibió un impacto en la cabeza que le provocó una lesión de extrema gravedad.

El joven murió en el lugar. Rojas era oriundo de Cañuelas y su cuerpo permanece en el hospital local, desde donde será trasladado a la morgue de Lomas de Zamora para que se realice la autopsia.

Cuatro detenidos por el crimen

Después del ataque, los jóvenes involucrados se retiraron de la zona. A partir de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, la Policía de Ezeiza comenzó a reconstruir lo ocurrido y logró identificar a varios de los sospechosos.

El primero en ser detenido fue Emanuel Rivas, de 18 años, quien habría formado parte del grupo que arrojó piedras durante la pelea. Posteriormente, los investigadores realizaron tres allanamientos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Como resultado de esos procedimientos fueron aprehendidos Alan Montuelle, de 23 años; Tobías Juárez, de 22; y Gastón Saliega, de 19. De esta manera, ya son cuatro los jóvenes detenidos en el marco de la causa.

Investigan quién arrojó la piedra que mató a Rojas

Entre los detenidos, Montuelle es señalado preliminarmente como el presunto autor material del piedrazo que impactó en la cabeza de Rojas. Sin embargo, la investigación todavía busca determinar con precisión cómo se produjo el ataque y qué grado de participación tuvo cada uno de los sospechosos.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y el resto de los elementos incorporados al expediente para reconstruir la secuencia de la pelea y establecer las responsabilidades individuales.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc.

En pocas palabras

  • Joven fallecido: Un joven de 22 años murió tras recibir un piedrazo en la cabeza en Ezeiza.
  • Crimen en boliche: El hecho ocurrió tras una pelea entre grupos de jóvenes a la salida del boliche Egipto.
  • Detenidos: Cuatro personas fueron detenidas y se investiga quién arrojó la piedra fatal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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