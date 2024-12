El policía retirado que mató a un vecino afirmó que el disparo fue un "accidente"

En su defensa, el ex policía declaró que sacó su pistola calibre .38 para "intimidar" a Díaz y a su familia, pero que la bala se disparó "de manera accidental" durante un forcejeo. A pesar de esta versión, los investigadores confirmaron que el arma utilizada en el hecho pertenecía al acusado y que sus permisos estaban vencidos. Esto derivó en una imputación adicional por portación ilegal de arma de fuego.

Decisión judicial en las próximas horas

La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias balísticas que determinarán si el disparo realmente fue accidental. Mientras tanto, se espera que el juez Goshen resuelva si dicta la prisión preventiva para Moreno.

En el lugar del crimen, la Policía Bonaerense desplegó seis patrulleros. Sin embargo, los ánimos se caldearon durante la tarde, cuando un grupo de vecinos increpó a la esposa de Moreno, Liliana, acusándola de complicidad. Entre insultos y piedrazos, la mujer tuvo que ser escoltada por efectivos policiales en un móvil de la fuerza.

Declaraciones de la esposa

En diálogo con la prensa, Liliana defendió a su marido, asegurando que "es más bueno que el pan". También afirmó que no presenció el hecho: "No escuché música, no lo vi salir con el arma, pero sabía que la tenía".

Según Liliana, Moreno solo intentó evitar que Díaz dañara una reja de un kiosco cercano: "Le pidió que se retirara porque estaba rompiendo la reja y quería robar al comercio". La mujer insistió en que su esposo no tenía conflictos con los vecinos y que todo fue un accidente: "Él disparó porque no tenía opción, no salió dispuesto a matar".

La resolución judicial y los resultados de las pericias serán claves para esclarecer el hecho y determinar el futuro del acusado.