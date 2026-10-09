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Esposado, descalzo y en bata: así trasladaron al acusado de matar a su hija de tres años

Carlos Arias recibió el alta médica y fue trasladado a una comisaría de San Martín de los Andes, donde quedó detenido. La Fiscalía adelantó la audiencia de formulación de cargos.

Carlos Arias fue trasladado a la Comisaría 23

Carlos Arias fue trasladado a la Comisaría 23, acusado por el crimen de su hija Bakari. (Foto: gentileza Lacar Digital)

La investigación por el crimen de Bakari Eluney, la nena de tres años asesinada en Villa La Angostura, sumó un avance clave. Su padre, Carlos Arias, recibió el alta médica y fue trasladado a una comisaría de San Martín de los Andes, donde quedó detenido a la espera de ser imputado por homicidio agravado por el vínculo.

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El procedimiento se realizó este jueves bajo un importante operativo policial. Según las imágenes difundidas por medios locales, el acusado llegó esposado, descalzo y vestido con un camisolín celeste, acompañado por efectivos de seguridad que lo asistieron durante el ingreso a la dependencia.

El traslado aceleró los tiempos de la investigación. Aunque inicialmente se había previsto que la audiencia judicial se realizara dentro de una semana, el fiscal Adrián De Lillo confirmó que solicitó adelantarla para este viernes. Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al asesinato de la pequeña y analizan una posible discusión entre Arias y su expareja, Anahí, madre de la víctima.

Después de recibir el alta médica, Arias fue trasladado a una comisaría de San Martín de los Andes mediante un operativo que incluyó tres policías encargados de escoltarlo y otros seis efectivos desplegados en el ingreso. Las imágenes mostraron al hombre esposado y con dificultades para desplazarse sin asistencia, mientras era acompañado por los agentes hasta el interior de la dependencia.

Bakari durante su primer cumpleaños. (Foto: gentileza LM Neuquén)

Bakari durante su primer cumpleaños. (Foto: gentileza LM Neuquén)

La novedad permitió que la Fiscalía avanzara con mayor rapidez hacia la audiencia de formulación de cargos, una instancia fundamental para establecer formalmente la acusación. “La persona ya está detenida, tenemos 24 horas para la audiencia de formulación de cargos”, explicó el fiscal Adrián De Lillo, según publicó el diario La Mañana de Neuquén.

En esa audiencia, el Ministerio Público Fiscal deberá presentar los hechos que le atribuye al acusado y fundamentar la calificación legal provisoria. También podrá solicitar medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.

La discusión que investigan como posible desencadenante del crimen de Bakari Eluney

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar qué ocurrió entre Arias y Anahí durante los días previos al asesinato. La mujer había viajado desde Pomona hasta Villa La Angostura a pedido de su expareja, quien habría pagado los gastos del traslado con la intención de reencontrarse con su hija.

Anahí aceptó viajar pese a las advertencias de su madre y de uno de sus hermanos, quien incluso se había ofrecido a acompañarla, sin embargo, la mujer habría decidido realizar el viaje sola. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conflicto se habría desencadenado cuando Anahí manifestó su intención de regresar a Pomona.

Carlos Arias será imputado por el crimen de su hija Bakari, de 3 años. (Foto: gentileza LM Neuquén)

Carlos Arias será imputado por el crimen de su hija Bakari, de 3 años. (Foto: gentileza LM Neuquén)

Para concretar el regreso, consiguió dinero con ayuda de un familiar o allegado y tenía previsto viajar el sábado a las 20. Los investigadores analizan si esa decisión pudo haber provocado una reacción violenta de Arias.

Otra de las hipótesis apunta a que, antes del ataque, el hombre habría mantenido una discusión con Anahí por una supuesta nueva relación sentimental de ella. La pareja se encontraba separada al momento del hecho, no obstante, las circunstancias de esa discusión y su posible vinculación con el crimen todavía deben ser corroboradas mediante las pruebas incorporadas a la causa.

Investigan posibles antecedentes de violencia familiar

En paralelo al avance de la investigación penal, la familia de Bakari Eluney ya cuenta con representación legal para intervenir como querellante. La abogada Lorena Miani, representante de la familia Pino Calvo, adelantó que viajará a Pomona después de la audiencia judicial para reunirse con los familiares de Anahí.

El objetivo será reconstruir la historia de la relación entre la mujer y Carlos Arias, además de identificar posibles situaciones de violencia que no hayan llegado a denunciarse formalmente. Según explicó la letrada, la querella buscará establecer si existía un contexto previo de violencia familiar que pudiera aportar información relevante para comprender las circunstancias del asesinato.

Este trabajo se sumará a las medidas impulsadas por la Fiscalía para determinar cómo se desarrollaron los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes. La audiencia de formulación de cargos prevista para este viernes será una instancia decisiva, ya que permitirá conocer los detalles de la acusación contra Arias y las medidas que solicitará la Fiscalía mientras continúa la investigación.

En pocas palabras

  • Detención del padre: Carlos Arias, padre de la víctima, fue detenido en San Martín de los Andes tras recibir el alta médica, y se adelantó su audiencia de formulación de cargos.
  • Nueva hipótesis: La investigación analiza una posible discusión entre Arias y su expareja, Anahí, madre de la niña, como desencadenante del crimen.
  • Contexto de violencia: Se buscará reconstruir la historia de la relación y posibles antecedentes de violencia familiar no denunciados formalmente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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