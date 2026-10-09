Esposado, descalzo y en bata: así trasladaron al acusado de matar a su hija de tres años

Bakari durante su primer cumpleaños. (Foto: gentileza LM Neuquén)

La novedad permitió que la Fiscalía avanzara con mayor rapidez hacia la audiencia de formulación de cargos, una instancia fundamental para establecer formalmente la acusación. “La persona ya está detenida, tenemos 24 horas para la audiencia de formulación de cargos”, explicó el fiscal Adrián De Lillo, según publicó el diario La Mañana de Neuquén.

En esa audiencia, el Ministerio Público Fiscal deberá presentar los hechos que le atribuye al acusado y fundamentar la calificación legal provisoria. También podrá solicitar medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.

La discusión que investigan como posible desencadenante del crimen de Bakari Eluney

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar qué ocurrió entre Arias y Anahí durante los días previos al asesinato. La mujer había viajado desde Pomona hasta Villa La Angostura a pedido de su expareja, quien habría pagado los gastos del traslado con la intención de reencontrarse con su hija.

Anahí aceptó viajar pese a las advertencias de su madre y de uno de sus hermanos, quien incluso se había ofrecido a acompañarla, sin embargo, la mujer habría decidido realizar el viaje sola. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conflicto se habría desencadenado cuando Anahí manifestó su intención de regresar a Pomona.

Carlos Arias será imputado por el crimen de su hija Bakari, de 3 años. (Foto: gentileza LM Neuquén)

Para concretar el regreso, consiguió dinero con ayuda de un familiar o allegado y tenía previsto viajar el sábado a las 20. Los investigadores analizan si esa decisión pudo haber provocado una reacción violenta de Arias.

Otra de las hipótesis apunta a que, antes del ataque, el hombre habría mantenido una discusión con Anahí por una supuesta nueva relación sentimental de ella. La pareja se encontraba separada al momento del hecho, no obstante, las circunstancias de esa discusión y su posible vinculación con el crimen todavía deben ser corroboradas mediante las pruebas incorporadas a la causa.

Investigan posibles antecedentes de violencia familiar

En paralelo al avance de la investigación penal, la familia de Bakari Eluney ya cuenta con representación legal para intervenir como querellante. La abogada Lorena Miani, representante de la familia Pino Calvo, adelantó que viajará a Pomona después de la audiencia judicial para reunirse con los familiares de Anahí.

El objetivo será reconstruir la historia de la relación entre la mujer y Carlos Arias, además de identificar posibles situaciones de violencia que no hayan llegado a denunciarse formalmente. Según explicó la letrada, la querella buscará establecer si existía un contexto previo de violencia familiar que pudiera aportar información relevante para comprender las circunstancias del asesinato.

Este trabajo se sumará a las medidas impulsadas por la Fiscalía para determinar cómo se desarrollaron los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes. La audiencia de formulación de cargos prevista para este viernes será una instancia decisiva, ya que permitirá conocer los detalles de la acusación contra Arias y las medidas que solicitará la Fiscalía mientras continúa la investigación.