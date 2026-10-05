Crimen de Nerea en Berazategui: investigan una nueva y estremecedora hipótesis

La primera versión aportada por su abuela indicaba que la nena se había quitado la vida. Sin embargo, los resultados de la autopsia modificaron por completo el rumbo de la investigación y llevaron a los investigadores a descartar que la muerte se hubiera producido por ahorcamiento.

INVESTIGAN EL HOMICIDIO DE UNA NENA DE 11 AÑOS EN BERAZATEGUI

Los forenses determinaron que Nerea sufrió una lesión mortal en la aorta torácica, además de una hemorragia interna y múltiples heridas. Según los primeros resultados incorporados a la causa, las lesiones serían compatibles con una fuerte golpiza en la que se habrían utilizado las manos, los pies y objetos contundentes.

A partir de esos elementos, los investigadores comenzaron a sospechar que la escena del baño pudo haber sido montada para simular un suicidio y desviar la investigación sobre las verdaderas circunstancias de la muerte.

Las lesiones que hicieron foco en el entorno familiar

La autopsia también aportó otros elementos que ampliaron las sospechas sobre lo que habría ocurrido antes de la muerte de la menor. Los peritos detectaron lesiones antiguas compatibles con golpes reiterados, lo que abrió la posibilidad de que Nerea hubiera sido víctima de violencia durante un período previo al crimen.

Además, se encontraron signos que podrían ser compatibles con un abuso sexual de antigua data. Estos resultados todavía forman parte de la investigación y deberán ser analizados junto con el resto de las pruebas para determinar su origen y establecer responsabilidades.

Otro aspecto que quedó bajo análisis es la situación en la que vivía la menor. Nerea estaba escolarizada, aunque no concurría regularmente a clases, y los investigadores buscan determinar si existían señales previas de abandono o violencia que no habían sido detectadas por las instituciones que tenían contacto con ella.

Al momento del crimen, en la vivienda también se encontraban sus tres hermanos menores y otros familiares. Por ese motivo, la fiscalía solicitó que los hermanos sean entrevistados mediante Cámara Gesell, con el objetivo de obtener información que permita reconstruir los últimos momentos de Nerea.

La nueva hipótesis sobre un supuesto rito Umbanda

En medio de las distintas medidas ordenadas por la fiscalía apareció una nueva línea que ahora intenta ser corroborada: la posibilidad de que la muerte de Nerea haya ocurrido en el contexto de una práctica ritual.

La hipótesis surgió de declaraciones incorporadas al expediente que hicieron referencia a prácticas de Umbanda dentro del entorno familiar. Ese dato llevó a los investigadores a analizar si existe alguna relación entre esas ceremonias y las circunstancias en las que murió la nena.

Sin embargo, por el momento no existe una confirmación judicial de que haya ocurrido un rito ni de que el homicidio haya tenido motivaciones vinculadas con esa práctica. La Justicia deberá determinar si las declaraciones pueden ser respaldadas por otros elementos objetivos de la investigación.

HABLA EL TÍO DE NEREA, ASESINADA EN CONTEXTO INTRAFAMILIAR EN BERAZATEGUI

Tres familiares quedaron detenidos por el homicidio

La fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3 de Berazategui, ordenó detener a la madre, la abuela y un tío materno de Nerea. Los tres quedaron imputados en la investigación por la muerte de la menor.

Otro tío que también había sido detenido recuperó posteriormente la libertad. Según la información incorporada a la causa, ese hombre había intentado realizar maniobras de RCP cuando Nerea fue encontrada, pero hasta el momento no se reunieron pruebas suficientes para mantenerlo privado de su libertad.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía, una calificación que contempla una pena de prisión perpetua en caso de que sea sostenida y se llegue a una condena.