Crimen en Palermo: el video que muestra cómo escaparon los asesinos de Carlos Viera.

A partir de las características aportadas por los testigos, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona y logró detener a dos sospechosos. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar quién fue el tercer hombre que habría participado del ataque.

El caso es investigado bajo la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas narco, aunque el móvil todavía debe ser determinado por la Justicia.

Encontraron dos armas durante el operativo

Como parte del procedimiento posterior al crimen, los investigadores encontraron un arma en las inmediaciones del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.

Según la información policial, el arma habría sido arrojada por uno de los sospechosos mientras escapaba. Además, los efectivos encontraron otro revólver dentro de un automóvil que habría sido utilizado para la fuga.

Las dos armas quedaron a disposición de la investigación y serán sometidas a peritajes para determinar si alguna fue utilizada para asesinar a Migales Viera.

En el lugar donde fue hallada una de las armas, la Policía de la Ciudad instaló una carpa para proteger la evidencia de los aspersores del parque. También intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Buscan determinar quiénes participaron del ataque

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, encabezado por Damián Ignacio Kirszenbaum. Los investigadores trabajan sobre las imágenes, los testimonios y las evidencias recogidas después del homicidio.

La principal tarea ahora es identificar al tercer sospechoso mencionado por los familiares de la víctima y establecer qué participación tuvo cada uno de los hombres que aparecen en la investigación.

Mientras avanzan las medidas, fuentes judiciales señalaron que Migales Viera había ingresado a la Argentina apenas unas semanas antes de su asesinato.