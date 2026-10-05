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Crimen en Palermo: el video que muestra cómo escaparon los asesinos de Carlos Viera

Una vecina registró con su celular la huida de tres hombres con el rostro cubierto, minutos después del homicidio. Hay dos detenidos y los investigadores buscan a un tercer sospechoso.

Crimen en Palermo: el video que muestra cómo escaparon los asesinos de Carlos Viera.

Crimen en Palermo: el video que muestra cómo escaparon los asesinos de Carlos Viera.

La investigación por el asesinato de Carlos Andrés Migales Viera, el ciudadano uruguayo de 31 años que fue baleado dentro de un departamento de Palermo, sumó en las últimas horas una nueva evidencia. Una vecina de la zona grabó el momento en que tres hombres con el rostro cubierto escapaban a pie luego del ataque.

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En las imágenes se observa a los sospechosos corriendo por la vía pública mientras se alejaban del edificio donde Migales Viera había sido asesinado. Durante la grabación, la mujer que registró la escena les gritó: “¡Tengo fotos, hijos de puta!”.

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo en un edificio ubicado sobre Costa Rica al 5600, a pocos metros del cruce con Fitz Roy. Según el relato aportado por familiares de la víctima, tres personas ingresaron al departamento sin necesidad de forzar la cerradura, dispararon contra el hombre y luego escaparon.

La fuga quedó registrada por una vecina

El video permitió observar parte de la secuencia posterior al ataque y muestra a los tres sospechosos mientras intentaban alejarse rápidamente del lugar. Todos llevaban el rostro cubierto y escaparon a pie, de acuerdo con las imágenes difundidas.

A partir de las características aportadas por los testigos, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona y logró detener a dos sospechosos. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar quién fue el tercer hombre que habría participado del ataque.

El caso es investigado bajo la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas narco, aunque el móvil todavía debe ser determinado por la Justicia.

Encontraron dos armas durante el operativo

Como parte del procedimiento posterior al crimen, los investigadores encontraron un arma en las inmediaciones del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.

Según la información policial, el arma habría sido arrojada por uno de los sospechosos mientras escapaba. Además, los efectivos encontraron otro revólver dentro de un automóvil que habría sido utilizado para la fuga.

Las dos armas quedaron a disposición de la investigación y serán sometidas a peritajes para determinar si alguna fue utilizada para asesinar a Migales Viera.

En el lugar donde fue hallada una de las armas, la Policía de la Ciudad instaló una carpa para proteger la evidencia de los aspersores del parque. También intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Buscan determinar quiénes participaron del ataque

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, encabezado por Damián Ignacio Kirszenbaum. Los investigadores trabajan sobre las imágenes, los testimonios y las evidencias recogidas después del homicidio.

La principal tarea ahora es identificar al tercer sospechoso mencionado por los familiares de la víctima y establecer qué participación tuvo cada uno de los hombres que aparecen en la investigación.

Mientras avanzan las medidas, fuentes judiciales señalaron que Migales Viera había ingresado a la Argentina apenas unas semanas antes de su asesinato.

En pocas palabras

  • Crimen en Palermo: Se investiga el asesinato de un ciudadano uruguayo baleado dentro de su departamento.
  • Evidencia clave: Vecina grabó la huida a pie de tres sicarios con el rostro cubierto.
  • Investigación en curso: Hay dos detenidos y se busca a un tercer sospechoso; se investiga un posible ajuste de cuentas narco.
Resumen generado por Thinkindot AI
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