"No te quiero dejar sola": la desgarradora despedida de la mamá de la nena de 3 años asesinada en Villa La Angostura

La familia permaneció unida durante toda la ceremonia, en medio del impacto que provocó el crimen de la niña, ocurrido apenas días después de que viajara junto a su mamá para visitar a su padre.

Bakari durante su primer cumpleaños. (Foto: cortesía LM Neuquén)

Su tía Belén también expresó su dolor a través de las redes sociales, donde publicó un mensaje dedicado a su sobrina. “Mi nena linda, amor de la tía, acompáñanos siempre, la tía Belén te ama con todas sus fuerzas”, escribió.

El viaje de más de 700 kilómetros que terminó en tragedia

Días antes del crimen, Aythanna había viajado junto a su mamá desde Río Negro hasta Villa La Angostura para visitar a su padre, quien se había instalado en la ciudad por motivos laborales.

Madre e hija recorrieron más de 700 kilómetros para concretar el encuentro. Una vecina que coincidió con ambas durante el trayecto recordó que la pequeña permaneció despierta durante buena parte del viaje y que estuvo casi todo el tiempo en brazos de su mamá.

Sin embargo, lo que debía ser una visita familiar terminó en tragedia. El crimen ocurrió el sábado, alrededor de las 18.30, en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos, en Villa La Angostura.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el padre de la nena habría atacado a Anahí y, en medio de esa agresión, habría apuñalado a su hija de 3 años, que murió en el lugar.

Después del ataque, el hombre se habría provocado una grave herida en el cuello. Fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial.

Cómo avanza la investigación por el asesinato de Aythanna

La Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el crimen y la responsabilidad del padre de la víctima. La causa fue caratulada como homicidio doblemente calificado por el vínculo y por su relación con la violencia ejercida contra la madre de la niña y, según informó la Policía, hasta el momento no se habían registrado denuncias previas por violencia en la pareja.

Mientras continúa la investigación judicial, la familia de Aythanna intenta atravesar el dolor por su muerte. En Pomona, la despedida de la pequeña dejó una de las imágenes más conmovedoras del caso: su mamá regresando del hospital para acompañarla hasta el cementerio y expresando su angustia ante la separación definitiva.