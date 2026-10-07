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"No te quiero dejar sola": la desgarradora despedida de la mamá de la nena de 3 años asesinada en Villa La Angostura

Aythanna Bakari Eluney fue despedida en Pomona, bajo la lluvia y en medio de una profunda conmoción. Su madre necesitó asistencia médica durante la ceremonia.

El desgarrador adiós a Bakari

El desgarrador adiós a Bakari, la nena asesinada en Villa La Angostura. (Foto: redes sociales)

La localidad de Pomona, en Río Negro, despidió con profundo dolor a Aythanna Bakari Eluney, la nena de 3 años asesinada el sábado en Villa La Angostura. Familiares, amigos y vecinos acompañaron el último adiós a la pequeña, en una ceremonia atravesada por la lluvia y la conmoción.

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Los nuevos detalles de la autopsia que revelaron cómo murió la nena de 11 años. (Foto: Policía)

La niña fue velada durante varias horas en la sala municipal y posteriormente trasladada al cementerio local. Durante la despedida, su mamá, Anahí Pino, sufrió una descompensación y debió recibir asistencia médica, por lo que fue trasladada a un hospital.

Más tarde, la mujer regresó al cementerio para despedirse de su hija. Allí, acompañada por su padre, Carlos Pino, protagonizó uno de los momentos más dolorosos de la jornada cuando expresó entre lágrimas: “No te quiero dejar acá sola, hijita mía, no te quiero dejar sola a la noche”.

La despedida de Aythanna se desarrolló bajo la lluvia, sin discursos formales y con la presencia de familiares y allegados que se reunieron para acompañar a la madre de la pequeña.

La familia permaneció unida durante toda la ceremonia, en medio del impacto que provocó el crimen de la niña, ocurrido apenas días después de que viajara junto a su mamá para visitar a su padre.

Bakari durante su primer cumpleaños. (Foto: cortesía LM Neuquén)

Bakari durante su primer cumpleaños. (Foto: cortesía LM Neuquén)

Su tía Belén también expresó su dolor a través de las redes sociales, donde publicó un mensaje dedicado a su sobrina. “Mi nena linda, amor de la tía, acompáñanos siempre, la tía Belén te ama con todas sus fuerzas”, escribió.

El viaje de más de 700 kilómetros que terminó en tragedia

Días antes del crimen, Aythanna había viajado junto a su mamá desde Río Negro hasta Villa La Angostura para visitar a su padre, quien se había instalado en la ciudad por motivos laborales.

Madre e hija recorrieron más de 700 kilómetros para concretar el encuentro. Una vecina que coincidió con ambas durante el trayecto recordó que la pequeña permaneció despierta durante buena parte del viaje y que estuvo casi todo el tiempo en brazos de su mamá.

Sin embargo, lo que debía ser una visita familiar terminó en tragedia. El crimen ocurrió el sábado, alrededor de las 18.30, en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos, en Villa La Angostura.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el padre de la nena habría atacado a Anahí y, en medio de esa agresión, habría apuñalado a su hija de 3 años, que murió en el lugar.

Después del ataque, el hombre se habría provocado una grave herida en el cuello. Fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial.

Cómo avanza la investigación por el asesinato de Aythanna

La Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el crimen y la responsabilidad del padre de la víctima. La causa fue caratulada como homicidio doblemente calificado por el vínculo y por su relación con la violencia ejercida contra la madre de la niña y, según informó la Policía, hasta el momento no se habían registrado denuncias previas por violencia en la pareja.

Mientras continúa la investigación judicial, la familia de Aythanna intenta atravesar el dolor por su muerte. En Pomona, la despedida de la pequeña dejó una de las imágenes más conmovedoras del caso: su mamá regresando del hospital para acompañarla hasta el cementerio y expresando su angustia ante la separación definitiva.

En pocas palabras

  • Despedida conmovedora: La nena de 3 años Aythanna Bakari Eluney fue despedida en Pomona, Río Negro, bajo una fuerte lluvia.
  • Tragedia familiar: Su madre sufrió una descompensación y debió ser asistida médicamente durante la ceremonia.
  • Últimas palabras: La mamá, entre lágrimas, expresó su dolor: "No te quiero dejar sola, hijita mía, no te quiero dejar sola a la noche".
Resumen generado por Thinkindot AI
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