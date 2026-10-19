Impactante acusación de Claudio Barrelier a la mamá de Agostina Vega: "Van a saber que entregaste a..."

Las declaraciones difundidas deben entenderse como acusaciones formuladas por el propio detenido. Su contenido, por sí solo, no acredita los hechos que menciona ni permite establecer responsabilidades de otras personas.

Qué dijo Claudio Barrelier en el video dirigido a Melisa Heredia

En la grabación, Barrelier se dirigió directamente a Heredia y manifestó su intención de mantener una conversación presencial para exponer su versión de los hechos.

“Melisa, quiero que estés frente a frente para poder de una vez por todas que se sepa la verdad”, expresó al comienzo del mensaje. A continuación, insistió en la necesidad de hablar cara a cara y anticipó que, según su planteo, las revelaciones que pretendía realizar tendrían consecuencias para el entorno familiar de la mujer.

“Necesito decirte de frente para que se sepa todo y tu familia te va a terminar odiando”, afirmó.

El detenido continuó con una serie de señalamientos contra la mamá de Agostina, a quien instó a contar lo que, de acuerdo con su versión, habría ocurrido en relación con la adolescente.

“Van a saber que vos entregaste a tu hija, las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad, no podemos seguir así”, sostuvo en el video.

Las expresiones forman parte de las acusaciones realizadas por Barrelier y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente comprobados. En la información difundida sobre el mensaje no se aportaron elementos que permitan confirmar esos señalamientos.

Caso Agostina Vega: las acusaciones sobre una supuesta producción de contenido

Otro de los pasajes del video estuvo relacionado con una presunta producción de material pornográfico. Barrelier aseguró que la adolescente habría comentado el tema con compañeras del colegio y utilizó esa afirmación para reforzar sus cuestionamientos contra Heredia.

“Tu hija misma salió a decirle a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos producías pornografía con tu celular”, manifestó.

Después, agregó una referencia a la reacción que, según él, habrían tenido otras estudiantes frente a lo que supuestamente conocían.

“Y todo lo que veía tu hija, sus compañeras se reían”, expresó.

Se trata de afirmaciones atribuidas al detenido que, con los datos disponibles, no pueden darse por acreditadas. Para establecer si existieron las situaciones mencionadas sería necesario contar con pruebas y evaluaciones dentro de los procedimientos correspondientes.

La difusión del mensaje se produjo en un momento particularmente delicado del expediente, debido a que Barrelier permanece privado de su libertad por el crimen de Agostina y, al mismo tiempo, debe responder en una investigación separada vinculada con presuntos archivos de contenido sexual que involucrarían a menores.

El desafío de Claudio Barrelier a la mamá de Agostina Vega

A lo largo de la grabación, Barrelier volvió a reclamar que Heredia aceptara un encuentro presencial. El detenido presentó esa posibilidad como una oportunidad para que, según su postura, se conociera su versión de lo ocurrido.

“Animate a estar al frente mío de una vez por todas”, expresó.

Luego insistió en que pretendía que sus declaraciones fueran escuchadas por quienes, según dijo, lo cuestionan públicamente.

“Para que la gente que me odia sepa la verdad, para que lo cuentes de una vez por todas”, agregó.

El mensaje estuvo marcado por un tono de confrontación y por la reiteración de acusaciones dirigidas contra la mamá de la adolescente. Sin embargo, el video no reemplaza las pruebas que deben analizarse en las causas judiciales ni determina la veracidad de las afirmaciones que contiene.

La grabación tomó relevancia por haberse conocido después de la audiencia en la que Barrelier declaró desde la cárcel de Cruz del Eje. Su contenido se incorporó así al contexto de una investigación que mantiene abiertos distintos frentes judiciales.

Qué pasó con Claudio Barrelier en la causa paralela

El video se conoció después de una audiencia relacionada con una investigación por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. En esa instancia, Barrelier brindó su versión de los hechos mediante una videollamada y negó las acusaciones formuladas en su contra.

Además, durante el procedimiento se informó sobre una ampliación de la imputación por la presunta posesión de cuatro imágenes de contenido sexual que involucrarían a menores de edad.

Según lo informado por El Show del Lagarto, Agostina Vega no aparecería en ninguna de esas imágenes. Este dato corresponde a la información difundida sobre el expediente paralelo y no modifica por sí mismo la situación procesal del detenido en la investigación por el crimen de la adolescente.

La causa deberá determinar las circunstancias relacionadas con los archivos digitales, su naturaleza y las responsabilidades que pudieran corresponder. La existencia de una imputación implica que hay una investigación judicial en curso, pero no equivale a una condena.

En este tipo de procedimientos, la valoración del material secuestrado y de los demás elementos probatorios resulta central para establecer qué ocurrió y si las conductas investigadas encuadran en los delitos atribuidos.

La causa por el crimen de Agostina Vega fue elevada a juicio

Mientras avanza la investigación paralela, Claudio Barrelier continúa detenido por el crimen de Agostina Vega. El expediente principal también tuvo un avance relevante: la causa por el femicidio fue elevada a juicio.

Esa instancia representa un paso importante en el proceso judicial, ya que abre el camino hacia la etapa en la que deberán examinarse las pruebas y las responsabilidades penales que se atribuyen al acusado, de acuerdo con las actuaciones del expediente.

El video dirigido a Heredia no modifica automáticamente el estado de esa causa. Sus declaraciones deben distinguirse de los elementos reunidos por los investigadores y de las pruebas que eventualmente se presenten durante el juicio.

Por el momento, los dos frentes judiciales siguen caminos diferenciados: por un lado, el proceso por el crimen de la adolescente y, por otro, la investigación vinculada con la presunta tenencia de material sexual que involucraría a menores.

La aparición de la grabación volvió a poner el caso en el centro de la escena pública, tanto por el contenido de las acusaciones como por el contexto en el que fueron formuladas.

El avance de las investigaciones y las decisiones de la Justicia serán determinantes para esclarecer los hechos, establecer qué elementos pueden ser considerados como prueba y definir las responsabilidades que correspondan en cada expediente.