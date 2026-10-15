La impactante acusación de Claudio Barrelier a la mamá de Agostina Vega: "Van a saber que entregaste a..."

Claudio Barrelier y el video desde la cárcel: qué le dijo a Melisa Heredia

En el comienzo de la grabación, Barrelier se dirigió directamente a la madre de Agostina Vega y manifestó su intención de mantener una conversación presencial con ella. Según sus palabras, buscaba que se conociera su versión de los acontecimientos.

“Melisa, quiero que estés frente a frente para poder de una vez por todas que se sepa la verdad”, expresó el detenido en el mensaje que trascendió públicamente.

A continuación, insistió en la necesidad de hablar cara a cara y lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias que, según él, tendría esa conversación para la mujer y su entorno familiar.

“Necesito decirte de frente para que se sepa todo y tu familia te va a terminar odiando”, afirmó.

El contenido del video estuvo marcado por una serie de señalamientos dirigidos contra Heredia. Barrelier sostuvo que la mujer debía brindar explicaciones sobre presuntas situaciones relacionadas con su hija y formuló acusaciones que, hasta el momento, deben ser consideradas como manifestaciones del propio detenido y no como hechos judicialmente acreditados.

“Van a saber que vos entregaste a tu hija, las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad, no podemos seguir así”, sostuvo durante la grabación.

Las declaraciones se difundieron en medio de la atención pública que genera la causa por la muerte de Agostina y de las novedades vinculadas con el expediente paralelo que involucra al acusado.

Las acusaciones de Barrelier contra la madre de Agostina Vega

Otro de los pasajes del video estuvo relacionado con una supuesta producción de contenido pornográfico mediante un teléfono celular. En ese tramo, Barrelier atribuyó a Heredia una conducta que vinculó con comentarios que, según su relato, habría realizado Agostina ante compañeras del colegio.

“Tu hija misma salió a decirle a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos producías pornografía con tu celular”, afirmó.

El detenido también hizo referencia a la reacción que supuestamente habrían tenido otras estudiantes frente a ese contenido. Sin embargo, las afirmaciones realizadas en el video no constituyen, por sí mismas, una prueba de los hechos que denuncia y deben diferenciarse de la información confirmada sobre las actuaciones judiciales.

La grabación no estuvo acompañada, en la información difundida, por elementos que permitan verificar de manera independiente esas acusaciones. Por ese motivo, los señalamientos contra la madre de Agostina deben atribuirse expresamente a Barrelier, sin presentarlos como conclusiones de la investigación.

Hacia el final de ese tramo del mensaje, el detenido volvió a insistir en su pedido de mantener una conversación presencial con Heredia.

“Animate a estar al frente mío de una vez por todas, para que la gente que me odia sepa la verdad, para que lo cuentes de una vez por todas”, manifestó.

De esta manera, el video se convirtió en una nueva pieza de repercusión pública dentro de un caso que continúa su recorrido judicial y que, además de la investigación principal, tiene un expediente separado relacionado con el presunto hallazgo de material sexual en dispositivos digitales.

La nueva imputación contra Claudio Barrelier por imágenes de contenido sexual

La difusión del video se produjo después de una audiencia vinculada con la causa paralela en la que Barrelier está imputado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

Durante su declaración por videollamada desde la cárcel de Cruz del Eje, el acusado negó los hechos investigados y brindó explicaciones sobre el contenido encontrado en dispositivos digitales.

Además, según la información difundida por El Show del Lagarto, la imputación fue ampliada a partir de la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucrarían a menores de edad.

De acuerdo con ese reporte, Agostina Vega no aparecería en ninguna de las imágenes bajo investigación. Este punto resulta relevante para delimitar el alcance de la causa paralela y evitar confundir ese expediente con la investigación por el crimen de la adolescente.

Entre los aspectos centrales de esta nueva etapa judicial se encuentran:

La declaración de Barrelier: el acusado expuso su versión de los hechos durante una audiencia realizada por videollamada.

La ampliación de la imputación: se incorporó la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucrarían a menores.

La situación de las imágenes: según lo informado por El Show del Lagarto, Agostina no aparecería en ese material.

La continuidad de la investigación: las acusaciones deberán analizarse en el marco del expediente correspondiente y de acuerdo con las pruebas reunidas.

La imputación no equivale a una condena. La responsabilidad penal del acusado por los hechos investigados deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

Caso Agostina Vega: la causa por el crimen fue elevada a juicio

Mientras avanza la investigación paralela, Claudio Barrelier continúa detenido por el crimen de Agostina Vega. En el expediente principal, la causa por el femicidio fue elevada a juicio, una instancia que marca un nuevo paso en el proceso judicial.

La elevación a juicio implica que el caso pasa a una etapa en la que deberán examinarse las pruebas y las circunstancias investigadas, de acuerdo con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. No debe confundirse con una sentencia condenatoria.

La situación de Barrelier se encuentra atravesada, por lo tanto, por dos procedimientos diferentes. El primero está relacionado con el crimen de Agostina y su eventual responsabilidad en ese hecho. El segundo se centra en la presunta posesión de imágenes de contenido sexual que involucrarían a menores de edad.

Aunque ambos expedientes tienen al mismo detenido como protagonista, sus objetos de investigación son distintos y requieren un análisis separado.

Qué se sabe sobre la situación judicial de Claudio Barrelier

Las últimas novedades conocidas permiten reconstruir una secuencia de acontecimientos que volvió a poner el caso en el centro de la atención pública.

Primero, Barrelier declaró por videollamada desde la cárcel de Cruz del Eje en el expediente paralelo. En esa instancia, negó los hechos atribuidos y presentó su explicación sobre el material hallado en dispositivos digitales.

Posteriormente, trascendió la ampliación de la imputación por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual relacionadas con menores de edad. Según la información periodística citada, Agostina no aparecería en ese material.

En paralelo, se conoció el video dirigido a Melisa Heredia, en el que el detenido lanzó acusaciones contra la madre de la adolescente y le reclamó que aceptara mantener una conversación presencial.

Por último, la causa por el crimen de Agostina Vega continúa su curso después de haber sido elevada a juicio.

El video difundido no modifica por sí solo la situación procesal del acusado ni demuestra las acusaciones que formula contra Heredia. Su contenido debe distinguirse de las actuaciones judiciales y de las pruebas incorporadas formalmente a cada expediente.

La evolución de ambas causas será determinante para conocer los próximos pasos judiciales. Mientras tanto, el mensaje grabado desde prisión agregó repercusión pública a un caso que sigue bajo la atención de la Justicia y que tiene pendientes las instancias correspondientes para establecer las responsabilidades por los hechos investigados.