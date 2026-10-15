En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Dolor
Agostina Vega
Caso Agostina Vega

"No hay dudas sobre lo que pasó": el dolor del padre de Agostina Vega y el reclamo por una ley de protección

Gabriel Vega cuestionó las acusaciones del principal imputado contra la madre de la joven. Junto a su familia, impulsa el proyecto de ley Agostina para proteger a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Gabriel Vega habló sobre el dolor de la pérdida

Gabriel Vega habló sobre el dolor de la pérdida, cuestionó las acusaciones del principal imputado contra la madre de la joven. (Foto: captura de pantalla)

Gabriel Vega, padre de Agostina, expresó su dolor por el femicidio de su hija y cuestionó el descargo presentado por Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, y reclamó respuestas judiciales. Además, junto a su familia, impulsa el proyecto de ley Agostina para proteger a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Leé también Femicidio de Agostina Vega: las 6 causas que surgieron y las nuevas pistas que analiza la Justicia
Femicidio de Agostina Vega: las seis causas que surgieron de la investigación y las nuevas pistas que analiza la Justicia

En declaraciones con A24, Vega expresó que “es un día a día realmente. Es muy difícil, esto es una montaña rusa”. También contó que atraviesa momentos de profunda angustia. “Esta mañana me había agarrado una crisis fuertísima donde ni siquiera podía hablar porque no tengo más a mi hija”, relató.

Su esposa, Dolores Barrionuevo, también recordó el vínculo que construyó con la joven. “Yo la conocí a los cuatro años. Era mi hija de corazón”, afirmó.

En medio del dolor, la familia busca transformar el reclamo de justicia en una iniciativa que permita prevenir nuevas situaciones de violencia y vulnerabilidad contra menores de edad.

Las acusaciones del imputado y la respuesta de la familia

La abogada Fernanda Alaniz cuestionó el descargo presentado por Barrelier, en el que el acusado apuntó contra Melisa Heredia, madre de Agostina. Tanto en el escrito de 12 páginas como en un video, Barrelier la acusó de formar parte de una organización dedicada a la difusión de material de abuso sexual infantil y también puso en duda a integrantes del entorno familiar.

“Hablamos de un nivel de cinismo nunca antes visto, el propio feminicida acusando a los padres de la menor, de la nena. Agostina era una nena, no queremos nunca dejar de decirlo, era una nena y no merecía bajo ningún concepto este final”, sostuvo Alaniz.

La letrada también cuestionó las versiones que, según señaló, fue presentando el acusado. “No es una persona, y realmente se enreda en su propia coartada permanentemente”, agregó.

Por su parte, Vega expresó preocupación por las personas que podrían estar detrás del imputado y por la posibilidad de que existan otras responsabilidades. “Bestias hay en todas partes, en Córdoba está lleno, en todos lados en todos lados pero lo que preocupa es quién está atrás de él porque hay alguien peor que avala todo esto”, manifestó.

Barrelier acusó a la madre de Agostina Vega de formar parte de una organización dedicada a la difusión de material de abuso sexual infantil. (Foto: archivo)

Barrelier acusó a la madre de Agostina Vega de formar parte de una organización dedicada a la difusión de material de abuso sexual infantil. (Foto: archivo)

El padre de Agostina también sostuvo que existen elementos probatorios que permiten esclarecer lo sucedido. “Hay muchísimas pruebas que en ese aspecto la justicia actuó bien porque abundan las pruebas. No hay dudas sobre lo que pasó”.

Una causa paralela por material de abuso sexual infantil

Barrelier continúa detenido con prisión preventiva por el femicidio de Agostina y enfrenta una investigación paralela por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. La causa se inició a partir del análisis de teléfonos celulares y una computadora secuestrados durante la investigación por el asesinato de la joven.

Según el contexto del expediente, los peritos encontraron fotografías y videos que motivaron una nueva imputación por tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas. Los investigadores buscan establecer el origen de los archivos, cómo fueron obtenidos y si existen otras posibles víctimas.

El proyecto de ley Agostina

Mientras la causa judicial continúa, Gabriel Vega y su familia buscan avanzar con el proyecto de ley Agostina. La iniciativa toma como referencia la historia de la joven y apunta a generar herramientas de protección para niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Barrionuevo remarcó que el objetivo del proyecto de ley es ayudar a otros chicos que atraviesan situaciones similares. “Ayudar a quienes faltan y están. Así como Agos, hay un montón de chicos, de niños, niñas, adolescentes que están siendo vulnerados. La idea de construir esta ley que se refleja en un montón y está en la vida de Agostina”, sostuvo.

En ese marco, buscan que el proyecto avance como una herramienta de prevención y protección.

En pocas palabras

  • Dolor del padre: Gabriel Vega expresó su profundo dolor por el femicidio de su hija Agostina.
  • Cuestionamiento al acusado: Vega y su abogada criticaron las acusaciones del principal imputado, Claudio Barrelier, contra la madre de la joven.
  • Proyecto de ley: La familia impulsa el proyecto de ley Agostina para proteger a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dolor Agostina Vega Claudio Gabriel Barrelier ley Noticias A24
Notas relacionadas
Barrelier declara por material de abuso sexual infantil y pide un careo con la mamá de Agostina Vega
La impactante acusación de Claudio Barrelier a la mamá de Agostina Vega: "Van a saber que entregaste a..."
Artrosis: el método que propone un conocido traumatólogo para regenerar el cartílago y aliviar el dolor

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar