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Agostina Vega
Claudio Gabriel Barrelier
Córdoba

Caso Agostina Vega: el desafiante mensaje de Claudio Barrelier desde la cárcel a la madre de la adolescente

El acusado por el femicidio difundió un video dirigido a Melisa Heredia en el que lanzó graves acusaciones y exigió un encuentro cara a cara. El mensaje se conoció después de que declarara en una causa paralela.

Desafiante mensaje de Claudio Barrelier a la madre de la adolescente. (Foto: archivo)

Desafiante mensaje de Claudio Barrelier a la madre de la adolescente. (Foto: archivo)

Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, lanzó un desafiante mensaje desde la cárcel de Cruz del Eje contra Melisa Heredia, la madre de la adolescente. En un video que se conoció después de su declaración virtual en una investigación paralela, el detenido realizó graves acusaciones y reclamó un encuentro cara a cara para contar su versión de los hechos.

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Melisa, quiero que estés frente a frente para poder de una vez por todas que se sepa la verdad”, expresó Barrelier en la grabación. Acto seguido, lanzó una advertencia contra la mujer: “Necesito decirte de frente para que se sepa todo y tu familia te va a terminar odiando”.

El acusado insistió en responsabilizar a Heredia por supuestas situaciones relacionadas con la adolescente. “Van a saber que vos entregaste a tu hija, las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad, no podemos seguir así”, sostuvo.

En otro tramo del video, Barrelier apuntó contra Melisa Heredia con acusaciones vinculadas a una supuesta producción de contenido pornográfico, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones en el mensaje difundido. “Tu hija misma salió a decirle a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos producías pornografía con tu celular”, aseguró. Y agregó: “Y todo lo que veía tu hija, sus compañeras se reían”.

El detenido volvió a reclamar un encuentro presencial con la madre de Agostina y sostuvo que necesita contar su versión ante ella. “Animate a estar al frente mío de una vez por todas, para que la gente que me odia sepa la verdad, para que lo cuentes de una vez por todas”, manifestó.

Además, hizo referencia a la noche en que fueron a buscar a Agostina a su vivienda y responsabilizó a Heredia por un supuesto llamado telefónico. Las declaraciones forman parte de la versión del acusado y no constituyen hechos acreditados judicialmente.

Claudio Barrelier declaró desde la cárcel y le ampliaron la imputación

El video se conoció después de que Claudio Barrelier declarara por videollamada desde la cárcel de Cruz del Eje, en el marco de una investigación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, independiente de la causa por el femicidio de Agostina Vega.

Durante la audiencia, el detenido negó los hechos investigados y brindó explicaciones sobre el material encontrado en dispositivos digitales. Sin embargo, la situación judicial del acusado sumó un nuevo capítulo, ya que le ampliaron la imputación por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucran a menores de edad.

Agostina Vega. (Foto: NA)

Agostina Vega. (Foto: NA)

De acuerdo con la información difundida, Agostina no aparecería en ninguna de esas imágenes. Por su parte, la defensa de Barrelier, encabezada por el abogado Carlos Argüello, había solicitado un careo con Melisa Heredia. Además, sostuvo que el material investigado no tenía vinculación con la adolescente ni con su femicidio.

En pocas palabras

  • Femicidio de Agostina Vega: El acusado Claudio Barrelier envió un video desafiante a la madre de la víctima, Melisa Heredia.
  • Acusaciones graves: Barrelier exige un encuentro cara a cara y acusa a Heredia de "entregar" y producir contenido pornográfico con su hija.
  • Ampliación de imputación: El acusado declaró en una causa paralela por tenencia de material de abuso sexual infantil, sumando una nueva imputación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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