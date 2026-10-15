Caso Agostina Vega: el desafiante mensaje de Claudio Barrelier desde la cárcel a la madre de la adolescente

El detenido volvió a reclamar un encuentro presencial con la madre de Agostina y sostuvo que necesita contar su versión ante ella. “Animate a estar al frente mío de una vez por todas, para que la gente que me odia sepa la verdad, para que lo cuentes de una vez por todas”, manifestó.

Además, hizo referencia a la noche en que fueron a buscar a Agostina a su vivienda y responsabilizó a Heredia por un supuesto llamado telefónico. Las declaraciones forman parte de la versión del acusado y no constituyen hechos acreditados judicialmente.

Claudio Barrelier declaró desde la cárcel y le ampliaron la imputación

El video se conoció después de que Claudio Barrelier declarara por videollamada desde la cárcel de Cruz del Eje, en el marco de una investigación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, independiente de la causa por el femicidio de Agostina Vega.

Durante la audiencia, el detenido negó los hechos investigados y brindó explicaciones sobre el material encontrado en dispositivos digitales. Sin embargo, la situación judicial del acusado sumó un nuevo capítulo, ya que le ampliaron la imputación por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucran a menores de edad.

Agostina Vega. (Foto: NA)

De acuerdo con la información difundida, Agostina no aparecería en ninguna de esas imágenes. Por su parte, la defensa de Barrelier, encabezada por el abogado Carlos Argüello, había solicitado un careo con Melisa Heredia. Además, sostuvo que el material investigado no tenía vinculación con la adolescente ni con su femicidio.