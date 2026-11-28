El dolor de Melisa Heredia tras el femicidio de su hija

Más allá del reclamo judicial, Heredia habló sobre el difícil proceso que atraviesa desde la muerte de la adolescente y explicó que el acompañamiento del equipo médico fue fundamental para comenzar a transitar el duelo.

“Todos los días son un sufrimiento aunque no lo demuestre, voy a tener este dolor toda mi vida. Si me ven un poco mejor, es porque a mi hija no le gustaría ver una madre desprolija, tirada en una cama. También lo hice por mi hijo y por la memoria de Agostina”, contó.

Cómo fue el femicidio de Agostina Vega y qué se sabe de la investigación

Agostina Madeleine Vega, de 14 años, desapareció durante la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026.

Su madre denunció que no encontraba a la adolescente y comenzó una búsqueda que inicialmente estuvo orientada hacia un joven con quien tenía un vínculo afectivo. Sin embargo, esa primera hipótesis perdió fuerza cuando se comprobó que el muchacho había estado detenido durante el período en que la chica desapareció.

La investigación avanzó sobre Claudio Gabriel Barrelier después de que una cámara de seguridad lo registrara ingresando a su vivienda con una adolescente. Cuando le preguntaron por las imágenes, aseguró que se trataba de su hija, pero esa versión fue desmentida por su pareja y por la propia niña.

Los investigadores reconstruyeron que Agostina había ingresado a la casa de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, y que no existían registros de que hubiera salido con vida. La última imagen de la adolescente la muestra entrando al domicilio del acusado, en Juan del Campillo 878.

También analizaron los movimientos de un Ford Ka negro, que habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente. Según la investigación, el vehículo fue prestado por Soledad Andrea Andreani, una de las personas imputadas en la causa.

El cuerpo fue encontrado el sábado 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. La perra rastreadora Roma, de la Policía de Córdoba, permitió localizar restos humanos en la zona. La identificación se realizó mediante distintos procedimientos periciales.

La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia mecánica por ahorcamiento y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado. El informe también confirmó que fue víctima de abuso sexual. En la vivienda del acusado, los peritos detectaron manchas de sangre cuyo perfil genético coincidía con el de la adolescente, en distintos ambientes, entre ellos la habitación, el baño y la cocina.

Con el avance de la investigación, Barrelier reconoció que la adolescente había estado en su casa, pero durante una ampliación de su declaración, el 7 de septiembre, sostuvo que permaneció allí entre 30 y 40 minutos y que después se retiró con vida en un Volkswagen Gol rojo.

También introdujo una hipótesis sobre una supuesta deuda por drogas que involucraría a la madre de Agostina. Esa versión fue cuestionada por los investigadores y la querella, que señalaron que no contaba con respaldo probatorio.

Los seis imputados que serán juzgados por el femicidio de Agostina Vega

La causa avanzó contra seis imputados y la Justicia confirmó la elevación a juicio. El principal acusado es Claudio Gabriel Barrelier, quien deberá responder por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género (femicidio).

Los otros cinco acusados son Soledad Andrea Andreani, Osvaldo Miguel Fassetta, Matías Jesús Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz y Marianela Soledad Palmero. Todos deberán responder por encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real.

Según la acusación, Andreani habría prestado el vehículo utilizado para trasladar los restos y colaborado con la limpieza del automóvil y de prendas de vestir. A Fassetta se le atribuyen comunicaciones con Barrelier durante la búsqueda de la adolescente. En tanto, Palmero, Córdoba y Ascarruz quedaron vinculados a las maniobras posteriores al crimen y al presunto ocultamiento de información y pruebas.

En octubre también se conocieron distintas investigaciones derivadas del análisis de los teléfonos y dispositivos secuestrados durante el expediente. Esas líneas incluyen posibles delitos contra la integridad sexual, tenencia de material de abuso sexual infantil y otras presuntas irregularidades. Se trata de investigaciones independientes, que deben avanzar con sus propias pruebas y no constituyen hechos acreditados en la causa principal.

El 25 de noviembre se sorteó la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12.ª Nominación de Córdoba, que estará a cargo del juicio oral, con la participación de ocho jurados populares. El debate todavía no tiene fecha confirmada y se estima que podría comenzar durante el primer semestre de 2027.