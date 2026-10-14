Juicio por la muerte de Maradona: pidieron duras condenas y una decisión desató el enojo de sus hijas

El abogado de Jana pidió la absolución del psicólogo de Maradona y generó tensión entre las hermanas

El final del juicio por la muerte de Maradona volvió a tensar el vínculo de Gianinna y Dalma con Jana. Fue luego de que el abogado Félix Linfante, que representa a la menor de las tres hijas mujeres del Diez, sorprendiera este martes en sus alegatos al solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

El licenciado y experto en adicciones había llegado al debate oral imputado por homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, a lo largo del proceso, la prueba en su contra no lo ubicó como uno de los grandes responsables de la salud de Diego.

Por el contrario, se comprobó que lo había conocido poco antes de su deceso y que nada de lo que sugería para su cuadro era tenido en cuenta por Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, los médicos personales del ex DT.

A lo largo del proceso, la imputación contra Díaz fue sumando cuestionamientos de distintos participantes del juicio, aunque siempre puertas adentro y por lo bajo. De hecho, la semana pasada, fueron los propios fiscales quienes recularon y en sus alegatos cambiaron la acusación del psicólogo por homicidio culposo.

Lo que nadie esperaba era que algún abogado querellante hiciera lo que tanto se debatió en los últimos seis meses en los pasillos de los tribunales de San Isidro: pedir la absolución del psicólogo. Pero el abogado de Jana lo hizo. Y su postura, más allá de los argumentos jurídicos con los que la fundamentó, generó enojos e incomodidades tanto en el equipo acusador como entre las propias hijas del Diez.

Más tarde, Dalma publicó un mensaje dirigido a su hermana menor, Jana. Aunque no la mencionó: “Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo. Un tipo que te dice que está cagado de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando”.

Y agregó: “¿Cómo podés pedir su absolución? ¿Por qué harías algo así? ¿Yo? Siempre del mismo lado. Mi tesoro es nunca haber transado con esos hdp".

Las críticas a Luque, Cosachov y Forlini

Jurado cuestionó el accionar de Leopoldo Luque y sostuvo que el neurocirujano tenía responsabilidades sobre la salud de Maradona desde antes de la internación domiciliaria. Entre sus reproches, señaló que no profundizó los estudios clínicos, que dispuso el traslado a una vivienda sin las condiciones necesarias y que no reaccionó ante señales que podían advertir sobre una insuficiencia cardíaca.

En relación con Agustina Cosachov, el abogado también consideró acreditada su responsabilidad en el cuidado del exfutbolista. Le atribuyó haber intervenido en la planificación de la internación domiciliaria sin garantizar las condiciones adecuadas y no haber controlado la administración de los psicofármacos.

Además, cuestionó que la psiquiatra, a quien describió como la última médica que estuvo presente, no se hubiera encargado de las maniobras de reanimación cuando Maradona necesitó asistencia.

La coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini, también quedó bajo la lupa de la querella. Jurado sostuvo que su función consistía en gestionar la atención y garantizar los recursos necesarios, pero cuestionó que no verificara las condiciones de la vivienda ni asegurara la disponibilidad de equipamiento para una reanimación cardiopulmonar avanzada.

El abogado también apuntó contra Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, por considerar que no realizó un seguimiento adecuado pese a recibir información sobre episodios de taquicardia.

En cuanto al enfermero Ricardo Almirón, cuestionó los controles que realizó durante las horas previas a la muerte del exfutbolista y los reportes en los que indicaba que descansaba con normalidad. Según planteó, no informó adecuadamente sobre los edemas generalizados que presentaba el paciente.

Qué penas pidió la querella para los acusados

Al finalizar su exposición, Jurado solicitó distintas condenas según la responsabilidad que atribuyó a cada imputado. Para Luque, Cosachov y Forlini reclamó penas por homicidio simple con dolo eventual. En el caso de la psiquiatra, además, pidió que se contemple el agravante de falsedad ideológica.

Los pedidos fueron los siguientes:

Nancy Forlini: 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Leopoldo Luque: 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Agustina Cosachov: 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina, con el agravante de falsedad ideológica.

Ricardo Almirón y Mariano Perroni: 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación para ejercer sus profesiones, por homicidio culposo.

En cambio, el abogado pidió la absolución del médico Pedro Di Spagna, convocado para realizar visitas durante la internación domiciliaria, y del psicólogo Carlos Díaz. Sobre este último, sostuvo que no podía atribuírsele la capacidad de detectar la gravedad de una insuficiencia cardíaca en función de su especialidad.

Los pedidos de absolución provocaron una reacción emocional en las hijas de Maradona: Gianinna se puso a llorar y Dalma expresó su enojo en voz baja.

Los pedidos de pena de las otras querellas

La audiencia de este miércoles se desarrolla después de las exposiciones de los abogados de Jana Maradona y Dieguito Fernando, quienes presentaron sus propios pedidos de condena.

Mario Baudry, representante del hijo menor del exfutbolista, reclamó hasta 16 años de prisión para algunos de los acusados. Pidió esa pena para Luque y Forlini, 14 años para Cosachov y 12 años para el psicólogo Carlos Díaz. También solicitó cuatro años de cárcel para los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, además de pedir la detención de Luque, Cosachov, Díaz y Forlini.

Durante su alegato, Baudry cuestionó la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días y sostuvo que su muerte podría haberse evitado. También hizo hincapié en las consecuencias que tuvo para Dieguito Fernando, que tenía siete años cuando falleció su padre.

Por su parte, Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, pidió condenas para varios de los imputados, aunque reclamó la absolución de Carlos Díaz y Pedro Di Spagna.

Para Luque solicitó 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer la Medicina. En el caso de Forlini, pidió 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación, mientras que para Cosachov reclamó ocho años y dos meses de prisión y 10 de inhabilitación. También solicitó tres años de prisión para Perroni y Almirón.

Con las exposiciones de las querellas, el juicio avanza hacia el cierre de los alegatos, una etapa en la que las partes presentan ante el tribunal sus conclusiones sobre las responsabilidades penales que atribuyen a cada acusado.