La Fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y diez de inhabilitación en el juicio por la muerte de Maradona

Para Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón solicitó penas de cuatro años de prisión, mientras que para Díaz pidió una condena de cinco años.

El fiscal también confirmó que mantendrá el pedido para que continúe vigente la prohibición de salida del país para los acusados, aunque aclaró que no pedirá la detención de los imputados.

Los cuestionamientos a Luque, Cosachov y Forlini

Según la acusación, Luque, Cosachov y Forlini tuvieron un rol clave en las decisiones vinculadas a la atención médica de Maradona durante los días previos a su muerte.

Respecto de Cosachov, Ferrari afirmó que "ignoró los signos de insufiencia cardíaca" que presentaba el exfutbolista y que "no verificó la viabilidad de la internación domiciliaria" en Tigre.

Además, sostuvo que la psiquiatra "canceló la visita" del médico clínico Pedro Di Spagna, prevista para el 19 de noviembre de 2020.

Para la Fiscalía, las acciones y omisiones atribuidas a los tres profesionales encuadran en la figura de homicidio simple con dolo eventual.

La Fiscalía pidió ocho años para Agustina Cosachov y sostuvo que cometió un "homicidio simple con dolo eventual" en perjuicio de Maradona. (Foto: archivo)

Las acusaciones contra Perroni y Almirón

Durante el alegato también se detallaron los cuestionamientos dirigidos al coordinador Mariano Perroni y al enfermero Ricardo Omar Almirón.

"El coordinador Mariano Perroni no compartió con el personal de enfermería la epicrisis del paciente, no controló el cumplimiento del servicio ni supervisó a los enfermeros a su cargo", sostuvo Ferrari.

Además, señaló que "no sustituyó a los enfermeros cuyo contacto del paciente era nulo o impedido, caso Madrid" y que "tampoco adoptó temperamento frente a las comunicaciones de riesgo, y participó en la falsificación de las planillas de atención para simular controles inexistentes".

Sobre Almirón, el fiscal expresó que "Ricardo Almirón no advirtió síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca, consignó falsamente que el paciente había sido revisado, no realizó el cambio de guardia conforme protocolo, y el 25 de noviembre no realizó los controles vitales que hubiesen permitido salvar la vida del paciente".

Cómo continúa el proceso

Tras la presentación de la Fiscalía, será el turno de las querellas y posteriormente de las defensas de los siete imputados.

Cada una de las partes dispondrá de hasta tres horas para exponer sus conclusiones ante los jueces. Durante las audiencias anteriores, los principales acusados declararon ante el tribunal y rechazaron haber sido responsables del tratamiento que recibió Maradona.

Tanto Luque como Cosachov sostuvieron que la muerte del exfutbolista fue consecuencia de un cuadro cardíaco imprevisible y negaron que el desenlace pudiera haber sido anticipado.

Una vez finalizados los alegatos, el tribunal deberá evaluar los planteos de todas las partes antes de avanzar hacia la sentencia que definirá la responsabilidad de cada uno de los acusados por la muerte de Maradona.