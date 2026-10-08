Juicio por Diego Maradona: la dura acusación del fiscal Ferrari contra los médicos

El juicio por la muerte de Diego Maradona entró este jueves en una etapa decisiva. Luego de 45 audiencias y más de 70 testimonios, finalizó la presentación de pruebas y comenzaron los alegatos de las distintas partes ante el tribunal.
El debate entró en su etapa decisiva después de 45 audiencias y más de 70 testigos. La Fiscalía cuestionó con dureza la atención que recibió el exfutbolista antes de morir.
Juicio por la muerte de Diego Maradona: comenzaron los alegatos y el fiscal lanzó una dura acusación contra los médicos
El juicio por la muerte de Diego Maradona entró este jueves en una etapa decisiva. Luego de 45 audiencias y más de 70 testimonios, finalizó la presentación de pruebas y comenzaron los alegatos de las distintas partes ante el tribunal.
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren fueron los primeros en exponer sus conclusiones y centraron sus críticas en la atención médica que recibió Maradona durante los últimos días de su vida.
Durante su presentación, Ferrari realizó una fuerte acusación contra los profesionales que intervinieron en el tratamiento del ex futbolista. Según sostuvo, Maradona era “una bomba de tiempo y se lo sacaron de encima” al trasladarlo a la vivienda de Benavídez.
El fiscal también cuestionó las condiciones en las que se produjo el alta médica y, en uno de los momentos de mayor tensión de su exposición, rompió el acta de alta como parte de su planteo sobre un supuesto intento de deslindar responsabilidades.
Iribarren, por su parte, repasó durante su alegato los antecedentes y el estado de salud que presentaba Diego Maradona. Su planteo apuntó a que las distintas afecciones que atravesaba el ex futbolista requerían una evaluación integral y que la atención no debía concentrarse únicamente en la intervención quirúrgica que había atravesado.
La Fiscalía sostiene que los profesionales involucrados no dimensionaron adecuadamente la complejidad del cuadro y que determinadas decisiones incrementaron los riesgos para el paciente.
Los fiscales buscan establecer así el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los acusados en las horas y días previos a la muerte de Maradona.
Después de la exposición de la Fiscalía será el turno de las querellas y, posteriormente, de los abogados defensores de los siete imputados.
Cada una de las partes tendrá un máximo de tres horas para presentar sus conclusiones ante los jueces. Durante las audiencias anteriores, los principales acusados también declararon ante el tribunal y rechazaron haber sido responsables del tratamiento que recibió Maradona.
Tanto el neurocirujano como la psiquiatra cuestionados en la causa sostuvieron que la muerte se produjo como consecuencia de un cuadro cardíaco imprevisible y negaron que pudiera haberse anticipado el desenlace.
Los siete imputados enfrentan una acusación por homicidio simple con dolo eventual, a partir de las presuntas irregularidades detectadas en la atención médica de Maradona.
Mientras la Fiscalía y las querellas sostienen que existieron conductas que contribuyeron al desenlace, las defensas mantienen que la muerte no pudo ser prevista ni evitada por el equipo que atendía al exfutbolista.
Una vez que finalicen los alegatos, el tribunal deberá analizar las distintas posiciones antes de avanzar hacia la sentencia. El objetivo del proceso es determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los profesionales involucrados en la atención de Maradona durante los días previos a su muerte.