Juicio por Diego Maradona: la dura acusación del fiscal Ferrari contra los médicos

Los cuestionamientos de la Fiscalía por la atención médica

Iribarren, por su parte, repasó durante su alegato los antecedentes y el estado de salud que presentaba Diego Maradona. Su planteo apuntó a que las distintas afecciones que atravesaba el ex futbolista requerían una evaluación integral y que la atención no debía concentrarse únicamente en la intervención quirúrgica que había atravesado.

La Fiscalía sostiene que los profesionales involucrados no dimensionaron adecuadamente la complejidad del cuadro y que determinadas decisiones incrementaron los riesgos para el paciente.

Los fiscales buscan establecer así el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los acusados en las horas y días previos a la muerte de Maradona.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona

Después de la exposición de la Fiscalía será el turno de las querellas y, posteriormente, de los abogados defensores de los siete imputados.

Cada una de las partes tendrá un máximo de tres horas para presentar sus conclusiones ante los jueces. Durante las audiencias anteriores, los principales acusados también declararon ante el tribunal y rechazaron haber sido responsables del tratamiento que recibió Maradona.

Tanto el neurocirujano como la psiquiatra cuestionados en la causa sostuvieron que la muerte se produjo como consecuencia de un cuadro cardíaco imprevisible y negaron que pudiera haberse anticipado el desenlace.

Qué delito se les imputa a los acusados

Los siete imputados enfrentan una acusación por homicidio simple con dolo eventual, a partir de las presuntas irregularidades detectadas en la atención médica de Maradona.

Mientras la Fiscalía y las querellas sostienen que existieron conductas que contribuyeron al desenlace, las defensas mantienen que la muerte no pudo ser prevista ni evitada por el equipo que atendía al exfutbolista.

Una vez que finalicen los alegatos, el tribunal deberá analizar las distintas posiciones antes de avanzar hacia la sentencia. El objetivo del proceso es determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los profesionales involucrados en la atención de Maradona durante los días previos a su muerte.