Sorpresa en el juicio por la muerte de Maradona: por qué el abogado de Jana pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz

El representante de Jana también aseguró que el médico estaba al tanto de los problemas cardíacos que atravesaba Maradona y de la acumulación de líquido en su organismo. "Sabía que el corazón estaba enfermo, que podía morir. Y sabía sobre todo que el cuerpo se le llenaba de agua", remarcó.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque. (Foto: archivo)

Por estos motivos, la querella solicitó que Luque sea considerado autor del delito de homicidio simple con dolo eventual, con una pena de 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Las acusaciones contra Agustina Cosachov y Nancy Forlini

El abogado también apuntó contra Agustina Cosachov, la psiquiatra que participó del tratamiento de Maradona durante sus últimos días. Según su planteo, la profesional tuvo un papel determinante en la decisión de que el exfutbolista continuara su recuperación en una vivienda, en lugar de permanecer internado en una clínica.

L’Infante sostuvo que Cosachov también intervenía en la definición de la medicación y la coordinación de las visitas médicas, pese a que conocía los problemas cardíacos, el edema y la hinchazón que presentaba el paciente. Por esa razón, pidió que sea condenada como autora de homicidio simple con dolo eventual y falsedad ideológica, con una pena de 8 años y 2 meses de prisión y 10 años de inhabilitación profesional.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido contra Nancy Forlini, que tenía a su cargo la coordinación de la internación domiciliaria. El abogado aseguró que la profesional ocupaba un lugar central en la organización de los cuidados de Maradona, pero no garantizó que la vivienda contara con el equipamiento médico necesario.

El abogado de Jana Maradona pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz. (Foto: archivo)

Además, cuestionó que hubiera indicado medicamentos sin haber examinado personalmente al exfutbolista. "Ella era garante de la vida de Maradona", sostuvo L’Infante. En consecuencia, solicitó que Forlini sea considerada coautora de homicidio simple con dolo eventual y reciba una condena de 10 años de prisión y otros 10 de inhabilitación para ejercer la medicina.

El rol de los enfermeros durante las últimas horas de Maradona

Durante su exposición, el abogado también analizó la actuación de Mariano Perroni, coordinador del personal de enfermería, y de Ricardo Almirón, uno de los enfermeros que atendía al exfutbolista.

En el caso de Perroni, sostuvo que incumplió sus obligaciones porque sabía que Maradona no estaba recibiendo los controles médicos necesarios. También aseguró que el coordinador tenía conocimiento de que los informes elaborados por el personal de enfermería no reflejaban la situación real del paciente.

Por estos motivos, pidió que sea considerado autor de homicidio culposo. En cuanto a Almirón, el abogado centró sus críticas en el informe que el enfermero redactó durante la última noche de vida del Diez.

Según explicó, el trabajador había consignado que Maradona dormía en condiciones óptimas, cuando, de acuerdo con la hipótesis de la querella, el ex futbolista ya atravesaba un proceso de agonía. "Lo condenan sus palabras", expresó L’Infante al cuestionar el contenido de ese registro. La querella solicitó que Almirón sea considerado coautor de homicidio culposo y reclamó una pena de tres años de prisión tanto para él como para Perroni.

Sorpresa en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo)

Por qué pidieron absolver al psicólogo Carlos Díaz

Uno de los puntos más llamativos del alegato fue el pedido de absolución de Carlos Díaz, el psicólogo que también integraba el equipo de profesionales encargado de la atención de Maradona. Aunque L’Infante cuestionó su comportamiento y lo describió como "errático" y, en ocasiones, "nada agradable", consideró que no se había logrado demostrar una relación entre sus decisiones y las responsabilidades específicas de su función.

"Se inmiscuía en todo, pero poca posición de poder tenía", afirmó el abogado. Según explicó, Díaz participaba del equipo médico, pero no tenía capacidad para tomar decisiones determinantes sobre el tratamiento del paciente o sobre su entorno familiar, además, sostuvo que no formaba parte del grupo de personas que, según la hipótesis de la querella, mantenían aislado a Maradona y favorecían sus hábitos perjudiciales. Por ese motivo, solicitó su absolución, al igual que la del médico Pedro Di Spagna.

Qué penas pidieron para los acusados por la muerte de Maradona

Al finalizar su exposición, el abogado de Jana Maradona detalló las condenas que solicitó para cada uno de los profesionales investigados.

Acusado, Pedido de la querella

Leopoldo Luque

12 años de prisión y 10 de inhabilitación

Nancy Forlini

10 años de prisión y 10 de inhabilitación

Agustina Cosachov

8 años y 2 meses de prisión y 10 de inhabilitación

Mariano Perroni

3 años de prisión

Ricardo Almirón

3 años de prisión

Carlos Díaz

Absolución

Pedro Di Spagna

Absolución

Los pedidos corresponden a la posición de esta querella y deberán ser evaluados por el tribunal junto con las pruebas y los argumentos de las demás partes. La audiencia concluyó este martes y los alegatos continuarán el miércoles desde las 10, con las exposiciones de los representantes de las otras querellas.

Será el turno de Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Diego Maradona, y Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, quienes presentarán sus conclusiones sobre las responsabilidades de los acusados.