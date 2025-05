La hermana de Laura Leguizamón reveló duros detalles del cuadro psiquiátrico que la llevó a acuchillar a su esposo y a sus hijos

En su relato, Nora se mostró abatida, pero también deseosa de que la historia de su hermana sirva como un llamado de atención para la sociedad: “Cuando no podés más, la mente hace cosas que no se entienden. Me gustaría que esto sirva para que nadie más llegue a un lugar así. Yo tampoco vi la magnitud de lo que pasaba. Y eso me duele todos los días”.