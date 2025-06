La madre del policía detenido por el tiroteo en La Matanza: "Lo único que estaba haciendo era irse a trabajar"

Desde ese momento, dijo que quedo en "shock" y señaló que los delincuentes "estaban armados". "Lo único que quería es que mi hijo esté bien, mi hijo es un sol", destacó.

Y explicó que Fajardo "se iba a trabajar tranquilo como todos los días" y comentó una situación cotidiana que se produjo minutos antes del trágico momento: "Le dijo a su hermano menor 'Andá poniendo la mesita que te voy a comprar la tele para tu cuarto'. Así de feliz estaba mi hijo", remarcó.

"Lo único que estaba haciendo era irse a trabajar", reafirmó y denunció: "No se imaginan el peligro que corremos, no sólo él, todos en la calle". Por último, compartió con angustia cómo se encuentra: "Desde esa noche no duermo, se me fue el apetito, no estoy bien".