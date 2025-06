Embed

El caso generó conmoción entre los vecinos y reavivó el debate sobre la inseguridad y las consecuencias colaterales que sufren inocentes durante hechos violentos. Las autoridades investigan para dar con los responsables mientras la familia aguarda novedades sobre la evolución médica del menor." />

El desgarrador relato del papá de Thiago

"Es minuto a minuto. Todo depende de Thiago. Yo estaba hablando con él de la vida, de cómo íbamos a seguir adelante como padre e hijo. Yo lo tenía a cocochito, lo tenía arriba porque él me pidió. Me dijo que hace mucho no le hacía", contó entre lágrimas y, visiblemente conmocionado, Fabián, en la puerta del Hospital de Niños de San Justo, donde permanece internado el pequeño luchando por su vida.