Lo buscaban por un asesinato, se enfrentó con la Policía y tuvo un final dramático

Tras el operativo, los investigadores confirmaron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente desde el 6 de marzo, dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 6 a solicitud de la UFI N° 23 Descentralizada de Malvinas Argentinas. La orden judicial estaba vinculada a una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa, figura que contempla los asesinatos cometidos para facilitar, consumar u ocultar otro delito o procurar la impunidad.

Durante las pericias realizadas en el lugar, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con el cargador colocado, que habría sido utilizada por Carrizo durante el enfrentamiento. La investigación sobre las circunstancias de su muerte quedó en manos de la UFI N° 25 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de los fiscales Rodrigo Fabián Suárez y Ariel Gustavo Wassouf.

El crimen del agente penitenciario por el que buscaban a Carrizo

El antecedente que motivó la búsqueda de Carrizo se remontaba al 14 de febrero, cuando Alberto Javier Ávalos, integrante del Servicio Penitenciario Federal, fue asesinado durante un intento de robo en José C. Paz.

El episodio ocurrió en la intersección de Gaspar Campos y la Ruta 197, mientras la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda GLH 150 junto a su hijastra. Al llegar a un semáforo, ambos fueron interceptados por delincuentes que se desplazaban en motocicletas y que intentaron sustraerles el vehículo.

Según declaró la joven ante los investigadores, Ávalos, que estaba vestido de civil, intentó defenderse con su arma de fuego. En esas circunstancias se desató un tiroteo y uno de los disparos impactó en el tórax del agente penitenciario. La acompañante resultó ilesa, mientras que la víctima sufrió heridas de gravedad.

Joel Dylan Carrizo (22), alias "Pipo", fue identificado por la Policía en la zona de Pichincha y Ruta 197, a metros del Mercado Concentrador de José C. Paz.

Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde ingresó consciente. Sin embargo, su estado se agravó y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por los médicos, murió como consecuencia de las lesiones.

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron una búsqueda para identificar y detener a los responsables del homicidio. En marzo, la Justicia ordenó la captura de Carrizo, quien permaneció prófugo hasta el operativo policial de este miércoles que terminó con su muerte.