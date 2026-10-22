En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Asesinato
Policía
José C. Paz

Lo buscaban por un asesinato, se enfrentó con la Policía y tuvo un final dramático

Joel Dylan Carrizo era buscado por el crimen de un integrante del Servicio Penitenciario Federal. Un policía resultó herido y todo terminó cuando el sospechoso quedó acorralado.

El delincuente salió en José C Paz y un policía salió herido. (Foto: gentileza SM Noticias

El delincuente salió en José C Paz y un policía salió herido. (Foto: gentileza SM Noticias, mejorada con IA)

Un joven de 22 años que permanecía prófugo por el asesinato de un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) murió este miércoles en la localidad bonaerense de José C. Paz, después de protagonizar una persecución y un enfrentamiento armado con la Policía Bonaerense. Un efectivo de la fuerza de la provincia de Buenos Aires resultó herido y todo terminó cuando el sospechoso quedó acorralado.

Leé también Viajó a Jujuy a dejar a su hijo con un familiar y volvió para entregarse por el crimen de su pareja
Volvió para entregarse por el crimen de su pareja. (Foto: gentileza El Litoral, mejorada con IA)

El fallecido fue identificado como Joel Dylan Carrizo, alias "Pipo", sobre quien pesaba una orden de captura por el crimen de Alberto Javier Ávalos, asesinado durante un intento de robo ocurrido el 14 de febrero. El operativo comenzó cuando agentes de la Comisaría 3ª de José C. Paz realizaban una recorrida preventiva por las inmediaciones de Pichincha y la Ruta 197, cerca del Mercado Concentrador.

Según la reconstrucción policial, los efectivos reconocieron al joven y le dieron la voz de alto. Sin embargo, Carrizo se negó a detenerse, extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar contra los uniformados. En medio del enfrentamiento, uno de los policías recibió un disparo en una pierna, aunque la lesión no revistió gravedad, mientras que el sospechoso también resultó herido, pero logró escapar momentáneamente a través de distintas viviendas del barrio.

La persecución continuó por varias propiedades hasta que Carrizo quedó acorralado en un sector sin posibilidad de escape. De acuerdo con la información de la investigación, en ese lugar se produjo un nuevo enfrentamiento armado y finalmente el joven se disparó en la cabeza y murió.

Tras el operativo, los investigadores confirmaron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente desde el 6 de marzo, dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 6 a solicitud de la UFI N° 23 Descentralizada de Malvinas Argentinas. La orden judicial estaba vinculada a una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa, figura que contempla los asesinatos cometidos para facilitar, consumar u ocultar otro delito o procurar la impunidad.

Durante las pericias realizadas en el lugar, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con el cargador colocado, que habría sido utilizada por Carrizo durante el enfrentamiento. La investigación sobre las circunstancias de su muerte quedó en manos de la UFI N° 25 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de los fiscales Rodrigo Fabián Suárez y Ariel Gustavo Wassouf.

El crimen del agente penitenciario por el que buscaban a Carrizo

El antecedente que motivó la búsqueda de Carrizo se remontaba al 14 de febrero, cuando Alberto Javier Ávalos, integrante del Servicio Penitenciario Federal, fue asesinado durante un intento de robo en José C. Paz.

El episodio ocurrió en la intersección de Gaspar Campos y la Ruta 197, mientras la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Honda GLH 150 junto a su hijastra. Al llegar a un semáforo, ambos fueron interceptados por delincuentes que se desplazaban en motocicletas y que intentaron sustraerles el vehículo.

Según declaró la joven ante los investigadores, Ávalos, que estaba vestido de civil, intentó defenderse con su arma de fuego. En esas circunstancias se desató un tiroteo y uno de los disparos impactó en el tórax del agente penitenciario. La acompañante resultó ilesa, mientras que la víctima sufrió heridas de gravedad.

Joel Dylan Carrizo (22), alias

Joel Dylan Carrizo (22), alias "Pipo", fue identificado por la Policía en la zona de Pichincha y Ruta 197, a metros del Mercado Concentrador de José C. Paz.

Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde ingresó consciente. Sin embargo, su estado se agravó y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por los médicos, murió como consecuencia de las lesiones.

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron una búsqueda para identificar y detener a los responsables del homicidio. En marzo, la Justicia ordenó la captura de Carrizo, quien permaneció prófugo hasta el operativo policial de este miércoles que terminó con su muerte.

En pocas palabras

  • Prófugo por crimen: Un joven de 22 años, buscado por el asesinato de un agente penitenciario, murió en José C. Paz.
  • Persecución y tiroteo: El sospechoso disparó contra la policía, hiriendo a un efectivo, y se suicidó al ser acorralado.
  • Hallazgo: Se secuestró una pistola Bersa calibre 9 mm que habría sido utilizada por el fallecido.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Asesinato Policía Prófugo Persecución José C. Paz
Notas relacionadas
Un hombre apareció muerto horas después del triple crimen de su pareja, su hijo y su madre
El estremecedor mensaje que dejó el acusado del triple crimen antes de la muerte de su familia
El video que muestra a los presos junto al policía retenido en la alcaidía porteña

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar