Los videos del momento en el que asesinaron a un oficial del Servicio Penitenciario que trabajaba de repartidor

Esa reacción derivó en un enfrentamiento armado en plena vía pública. En las imágenes se escuchan al menos tres detonaciones. Uno de los disparos impactó en el cuerpo del agente, que prestaba servicios en el penal federal de Marcos Paz.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon rápidamente. Si bien alcanzaron a llevarse algunos efectos personales, no lograron robar la moto. La joven que acompañaba al suboficial resultó ilesa.

En el lugar, los investigadores secuestraron la motocicleta negra en la que se trasladaba la víctima y una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa que pertenecía al agente, la cual quedó tirada a pocos metros de donde cayó herido.

El testimonio clave de la acompañante

La hijastra del suboficial declaró ante los investigadores que ambos se encontraban detenidos en el semáforo cuando fueron interceptados por dos ladrones armados. Según su relato, su padrastro intentó defenderse con su arma y en ese momento se produjo el tiroteo en el que recibió los disparos fatales.

Vecinos y comerciantes que estaban en las inmediaciones se acercaron rápidamente para asistirlo. Minutos después, fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante. De acuerdo con fuentes policiales, ingresó consciente, pero su estado empeoró poco después.

A pesar de las maniobras de reanimación, los médicos no lograron revertir el cuadro crítico y finalmente murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Desde la Secretaría de Seguridad local informaron que se iniciaron distintas tareas para identificar a los responsables. Entre las medidas dispuestas se encuentra el análisis de cámaras públicas y privadas, además de la recolección de testimonios de personas que estaban en la zona al momento del hecho.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°23 de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la comisaría 1ª de José C. Paz.

Los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar si los delincuentes venían siguiendo al suboficial o si aprovecharon que estaba detenido ante el semáforo para abordarlo. También intentan establecer el recorrido que realizaron las motos antes y después del crimen.

En paralelo, está previsto que se realice la autopsia al cuerpo del uniformado.