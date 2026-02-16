En vivo Radio La Red
Policiales
Asesinato
José C. Paz
Impactantes imágenes

Los videos del momento en el que asesinaron a un oficial del Servicio Penitenciario que trabajaba de repartidor

El agente fue interceptado por un grupo de delincuentes cuando circulaba por una zona muy transitada. La Justicia busca identificar a los responsables a través de cámaras de seguridad.

Asesinaron a un oficial del Servicio Penitenciario que trabajaba como repartidor: se resistió a un robo y lo balearon

Asesinaron a un oficial del Servicio Penitenciario que trabajaba como repartidor: se resistió a un robo y lo balearon

Un nuevo hecho de inseguridad terminó con la vida de un integrante de una fuerza federal en el conurbano bonaerense. Un suboficial del Servicio Penitenciario Federal fue asesinado a tiros durante un intento de robo mientras realizaba tareas de reparto con su moto en José C. Paz. Con este caso, ya son cinco los efectivos de seguridad muertos en lo que va del año en episodios delictivos.

El ataque ocurrió el sábado por la noche en la intersección de Gaspar Campos y la Ruta 197, un cruce muy transitado donde la víctima se había detenido ante un semáforo. El suboficial, identificado como Alberto Javier Ávalos, circulaba en una moto Honda GLH 150 y estaba acompañado por su hijastra, una joven de 26 años.

Según informaron fuentes policiales, en ese momento aparecieron cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas. Una de ellas, de tipo enduro y color verde flúo, quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona. Los asaltantes rodearon al agente con la intención de robarle el rodado y sus pertenencias.

El momento del ataque

De acuerdo con los primeros testimonios y el material fílmico analizado, en un principio Ávalos habría accedido a entregar sus cosas. Sin embargo, mientras los ladrones intentaban desapoderarlo de sus objetos, el suboficial sacó su arma reglamentaria y gritó que era integrante de una fuerza de seguridad.

Esa reacción derivó en un enfrentamiento armado en plena vía pública. En las imágenes se escuchan al menos tres detonaciones. Uno de los disparos impactó en el cuerpo del agente, que prestaba servicios en el penal federal de Marcos Paz.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon rápidamente. Si bien alcanzaron a llevarse algunos efectos personales, no lograron robar la moto. La joven que acompañaba al suboficial resultó ilesa.

En el lugar, los investigadores secuestraron la motocicleta negra en la que se trasladaba la víctima y una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa que pertenecía al agente, la cual quedó tirada a pocos metros de donde cayó herido.

El testimonio clave de la acompañante

La hijastra del suboficial declaró ante los investigadores que ambos se encontraban detenidos en el semáforo cuando fueron interceptados por dos ladrones armados. Según su relato, su padrastro intentó defenderse con su arma y en ese momento se produjo el tiroteo en el que recibió los disparos fatales.

Vecinos y comerciantes que estaban en las inmediaciones se acercaron rápidamente para asistirlo. Minutos después, fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante. De acuerdo con fuentes policiales, ingresó consciente, pero su estado empeoró poco después.

A pesar de las maniobras de reanimación, los médicos no lograron revertir el cuadro crítico y finalmente murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Desde la Secretaría de Seguridad local informaron que se iniciaron distintas tareas para identificar a los responsables. Entre las medidas dispuestas se encuentra el análisis de cámaras públicas y privadas, además de la recolección de testimonios de personas que estaban en la zona al momento del hecho.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°23 de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la comisaría 1ª de José C. Paz.

Los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar si los delincuentes venían siguiendo al suboficial o si aprovecharon que estaba detenido ante el semáforo para abordarlo. También intentan establecer el recorrido que realizaron las motos antes y después del crimen.

En paralelo, está previsto que se realice la autopsia al cuerpo del uniformado.

