Un violento episodio en el conurbano bonaerense terminó en tragedia. Una pelea de pareja en Ingeniero Budge derivó en la muerte de un hombre de 36 años y la detención de su novia, quien se había fugado tras el hecho y fue capturada horas después.
Una pelea de pareja en Ingeniero Budge derivó en la muerte de un hombre de 36 años y la detención de su novia de 51 luego de que intentara huir.
Mató a su novio a puñaladas, se dio a la fuga, pero sus propios hijos la delataron.
Un violento episodio en el conurbano bonaerense terminó en tragedia. Una pelea de pareja en Ingeniero Budge derivó en la muerte de un hombre de 36 años y la detención de su novia, quien se había fugado tras el hecho y fue capturada horas después.
La víctima fue identificada como Emiliano Ezequiel Ríos, quien falleció luego de recibir múltiples puñaladas en medio de una discusión que escaló de forma brutal. El hecho ocurrió frente a una vivienda ubicada en la calle Espronceda al 100, casi en la intersección con Capitán Sarmiento.
Según informaron fuentes judiciales, la pareja se encontraba en la vía pública consumiendo alcohol cuando comenzó una pelea. Vecinos de la zona aseguraron que los conflictos entre ambos eran habituales, pero esta vez la situación terminó de la peor manera.
En medio del enfrentamiento, Ríos rompió una botella de cerveza y con el filo le provocó un corte en la cara a su pareja, Verónica G., de 51 años. En ese contexto, la mujer reaccionó, tomó un cuchillo que él llevaba y lo atacó reiteradas veces.
Los vecinos intervinieron para separar a la mujer de la víctima y evitar que continuara la agresión. Tras el ataque, la sospechosa que, según fuentes del caso, tendría problemas de adicción, escapó del lugar.
Ríos fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada sobre el Camino Presidente Juan Domingo Perón, conocido como Camino Negro, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.
Peritos de la Policía Científica determinaron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones de arma blanca en la espalda y el tórax.
La causa quedó en manos de la fiscal Carla Irene Furingo, titular de la UFI N° 1, bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”. Tras el crimen, efectivos de la comisaría 7ª, la DDI y el área de Inteligencia Criminal realizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda de la pareja, donde encontraron manchas de sangre, aunque la sospechosa no estaba en el lugar.
Sin embargo, la fuga duró pocas horas. Este viernes por la tarde, los hijos de la mujer alertaron a la Policía que su madre estaba en la casa y que quería entregarse. Minutos después, fue detenida.
El caso vuelve a poner en foco la violencia en relaciones de pareja y la escalada de conflictos que terminan en hechos irreversibles.