Mató a su novio a puñaladas, se dio a la fuga, pero sus propios hijos la delataron. 

O7MCYEANQBH43PWFAODZILGLEI La víctima ingresó con vida a la UPA del Camino Negro y falleció al momento de su ingreso, los peritos determinaron heridas de arma blanca en la espalda y el pecho

Intervención de vecinos y muerte en el hospital

Los vecinos intervinieron para separar a la mujer de la víctima y evitar que continuara la agresión. Tras el ataque, la sospechosa que, según fuentes del caso, tendría problemas de adicción, escapó del lugar.

Ríos fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada sobre el Camino Presidente Juan Domingo Perón, conocido como Camino Negro, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Peritos de la Policía Científica determinaron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones de arma blanca en la espalda y el tórax.

Detención tras la fuga: la entregaron sus propios hijos

La causa quedó en manos de la fiscal Carla Irene Furingo, titular de la UFI N° 1, bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”. Tras el crimen, efectivos de la comisaría 7ª, la DDI y el área de Inteligencia Criminal realizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda de la pareja, donde encontraron manchas de sangre, aunque la sospechosa no estaba en el lugar.

Sin embargo, la fuga duró pocas horas. Este viernes por la tarde, los hijos de la mujer alertaron a la Policía que su madre estaba en la casa y que quería entregarse. Minutos después, fue detenida.

El caso vuelve a poner en foco la violencia en relaciones de pareja y la escalada de conflictos que terminan en hechos irreversibles.